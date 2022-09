Más de 10.000 personas se inscribieron para acceder a viviendas del Plan Procrear: cómo anotarse

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nacióon informó que este miércoles 21 de septiembre se abrieron las inscripciones en su página de Desarrollos Urbanísticos para poder participar del sorteo de viviendas del plan Procrear II.

De esa forma los aspirantes podrán acceder a una de las 900 viviendas que se encuentran en Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Las personas que quieran ser parte van a tener que completar la inscripción que se encuentra ingresando en el siguiente link de la página de Desarrollos Urbanísticos:

CUÁLES SON LOS REQUISITOS:

🔸No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

🔸No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

🔸Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

🔸Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

🔸Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

🔸Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.

🔸Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

🔸Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

🔸Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

🔸No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

🔸Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

🔸El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

1. Matrimonio.

2. Unión convivencial.

3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

El secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, indicó que en "pocas horas" se inscribieron más de "10.000 personas para acceder a 904 viviendas en 18 provincias", en el marco del plan Procrear.

"Hoy tenemos en Procrear más de un millón de argentinos y argentinas que se han inscripto para cada uno de los sorteos que se han ido realizando para desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, construcción y ampliación de viviendas”, dijo Scatolini en declaraciones a Télam Radio.

Scatolini calificó al Procrear como una política de vivienda, de desarrollo urbano, "de una mirada integral de las ciudades para generar más dignidad y mejores condiciones de vida".

"Todas las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer en la página web de Procrear y los únicos requisitos son que no sean propietarios de otro inmueble y que puedan demostrar ingresos, ya sea como monotributista o como personas que están con trabajos en relación de dependencia", aclaró.