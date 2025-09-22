Este lunes 22 de septiembre, las calles del centro de Comodoro Rivadavia se llenaron de color, música y alegría con un evento sin precedentes: por primera vez, 34 jardines de infantes de la Región VI participarán en un desfile masivo para celebrar el Día del Estudiante.

La jornada, bajo el lema “Hablemos de derechos, escuela y familia como aliados”, busca ir más allá de la típica celebración y convertirse en una acción educativa que visibilice los derechos de los niños y niñas.

La propuesta incluye la participación de miles de estudiantes, sus familias, docentes, auxiliares y directivos. El desfile del turno mañana tuvo concentración desde las 9:00 horas, con una amplia convocatoria de niños y familias por las calles céntricas de la ciudad petrolera.

Marcela Funes, directora del jardín 403, contó que se trató de una jornada exitosa. “Fue mucho más de lo que esperábamos”, dijo tras destacar que cerca de 1.200 se movilizaron esta mañana. Mientras, se espera que sean más de 1.800 en horas de la tarde, y que la concentración será desde las 14:00.

El desfile recorrió las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, incluyendo Mitre y San Martín, para finalizar en la Costanera local.

Durante el recorrido, los grupos expresaron con creatividad los conceptos trabajados en el aula sobre sus derechos, utilizando pancartas, colores y canciones. Se solicita a los automovilistas circular con precaución y se invita a toda la comunidad a acompañar y aplaudir el paso de los pequeños.

Lejos de ser solo una fiesta, el evento tiene un profundo sentido pedagógico. Busca promover y poner en práctica los derechos de la infancia, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa nacional. Durante la jornada, se reforzará que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, el juego, la participación, la identidad, el cuidado, la protección, la salud y la libre expresión.

La actividad pretende resignificar el Día del Estudiante, promoviendo la inclusión, el respeto y el derecho a aprender en un ambiente seguro y afectivo. Cada estudiante será protagonista de su propia trayectoria escolar, disfrutando y aprendiendo mientras celebra con sus compañeros y docentes.

Como cierre de la jornada, habrá un espectáculo musical en vivo a cargo de Santino y sus Musinavegantes, una banda de música infantil que combina canciones lúdicas y educativas. Este show no solo premiará a los participantes, sino que también reforzará el mensaje central del evento: el derecho al juego y la expresión artística como parte fundamental del desarrollo infantil.

La actividad promete ser un momento de encuentro y celebración comunitaria, consolidando la alianza entre la escuela y la familia, y dejando una huella inolvidable en los chicos que, por primera vez, protagonizan un desfile de esta magnitud en Comodoro Rivadavia.