En medio de una creciente preocupación por el trato que reciben los animales en el Dispensario Canino Municipal de Comodoro Rivadavia, la proteccionista Silvina González volvió a denunciar públicamente el mal estado en que se encuentran los perros alojados en ese espacio y cuestionó duramente el accionar de las autoridades responsables.

En diálogo con ADNSUR, apuntó especialmente contra la encargada del lugar, a quien acusó de “mentir descaradamente” en sus declaraciones mediáticas y de no garantizar el bienestar básico de los animales.

Según González, el dispensario carece de calefacción, colchones, alimentación adecuada y atención especializada. “Los perros están muertos de frío, durmiendo en el piso, muchos desnutridos o con problemas óseos. No tienen el mínimo abrigo. No les ponen ni un colchón o cartón porque dicen que lo rompen, pero hay dos personas ahí que perfectamente pueden volver a colocarlo”, sostuvo.

La proteccionista también señaló que la misma responsable del lugar reconoció en audios previos que no contaba con presupuesto para mejorar las condiciones del refugio, lo que desmiente —según González— sus actuales declaraciones a la prensa.

“Ella misma nos dijo que no le aprobaron la comida que pidió, que le dan lo peor del mercado, que no le pagan un adiestrador y que los perros sufren. Ahora sale a decir lo contrario”, aseguró.

Durante el reciente abrazo simbólico, realizado el miércoles de la semana pasada en las puertas del dispensario, González denunció además prácticas irregulares. “Los perros no se podían ver. Cuando empezaban a ladrar, sonaba un timbre y se callaban. ¿Por qué los esconden? El Dispensario es Municipal lo pagamos con nuestros impuestos, debería ser de acceso libre”, afirmó.

También cuestionó el uso de las redes sociales del refugio: “Los muestran como si estuvieran felices, en un parque, con arnés. No es la realidad. No permiten comentarios en la página de Perros Sanos y no facilitan la adopción. Así no se colabora con la protección animal”.

Respecto al conflicto de fondo, González fue contundente: “Esto no es solo negligencia. Hay intereses económicos detrás de la sobrepoblación canina. Hay una fuerza muy grande que gana plata con esto y no le importa ni la vida de los animales ni cómo estamos las protectoras. Ya no damos más”.

En ese sentido, volvió a reclamar un plan de castraciones masivas y eficientes, con una meta clara: “Necesitamos 100 castraciones diarias. Que los veterinarios trabajen de 8 a 13. Basta de excusas”.

La voz de Silvina no es aislada. A la protesta se sumaron vecinos que firmaron un petitorio para pedir el cierre del dispensario, mientras crecen las denuncias y los pedidos de mayor transparencia. “Nos tratan de enemigas, pero solo queremos lo mejor para los animales. Que hagan su trabajo, que se ganen el sueldo, y que empiecen a respetar la vida que tienen a cargo”, concluyó.