Este viernes por la mañana, en la Sala de Reuniones de la Intendencia, se llevó adelante el encuentro protocolar enmarcado en el 102.º aniversario de la Asociación Portuguesa de Comodoro Rivadavia. En representación del intendente Othar Macharashvili, el viceintendente dio la bienvenida al embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Teles Gomes.

Además, estuvieron presentes el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y presidente del Ente Comodoro Turismo, Fernando Barría; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el vicepresidente de la Federación de Comunidades Extranjeras (FEDECOMEX), Daniel Amado; la presidenta de la Asociación Portuguesa, Carmen Da Cruz Marcos; integrantes de la comisión directiva y la reina de la colectividad lusa.

Respecto de la reunión protocolar, el viceintendente Maximiliano Sampaoli expresó el placer y orgullo de darle la bienvenida al embajador de Portugal y puso énfasis en la importancia de que en su itinerario se encuentre Comodoro. “En los últimos años hemos tenido la posibilidad de recibir a los embajadores de Japón, Países Bajos, España, Chile y Bulgaria; mientras que otros han participado vía Zoom desde la Expo Industria, como los de Australia y Corea”.

Además de dialogar sobre las distintas actividades propias de la colectividad, “tenemos mucho interés en reflotar algunos convenios de hermandad que ha tenido Comodoro hace muchos años, fundamentalmente con la región del Algarve y, particularmente, con la ciudad de Faro. Ellos tienen mucha experiencia en algunas cuestiones productivas que nosotros estamos incipientemente trabajando, como la piscicultura y la energía mareomotriz y fotovoltaica”.

Sampaoli destacó la buena predisposición del embajador para poder trabajar en conjunto y aprovechar toda esta experiencia y los conocimientos que los portugueses tienen en algunas materias que hoy se están trabajando en nuestra ciudad. “Seguramente, en el corto plazo reflotaremos el convenio con Faro y el Algarve, y a partir de allí poder encontrar soluciones a algunos de los temas que venimos trabajando desde todas las áreas municipales”.

Por su parte, el embajador de Portugal se mostró feliz por su primera visita a esta ciudad y afirmó: “Comodoro tiene la comunidad portuguesa más austral de Argentina, muy importante e histórica. Han sido los pioneros en la formación de Comodoro y fue una oportunidad venir a conocer, estar con la comunidad y reunirme con las autoridades municipales para entender los desafíos del municipio, ver en qué podemos colaborar y también agradecer la forma en que Comodoro ha recibido siempre a las diferentes olas de inmigración portuguesa”.

Gonçalo Teles Gomes ponderó el desarrollo que tiene Comodoro, “que, más allá de los hidrocarburos, es un territorio que tiene mucho potencial en todo lo que es pesca de mar, energía renovable y economía del conocimiento. Hablamos —destacó— de experiencias similares en Portugal y de cómo podíamos colaborar”.

Y resaltó: “Comodoro tiene un hermanamiento firmado con un gran municipio en Portugal, con Faro, en Algarve. De hecho, es la región donde vive la mayor parte de los portugueses que están en Comodoro”. Finalmente, el embajador valoró la posibilidad de reactivar este acuerdo para beneficio de todos. “Es uno de los objetivos, aparte de venir a conocer la comunidad, el municipio y participar en este aniversario tan importante de la asociación, que es una de las más antiguas en Argentina”.