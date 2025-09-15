Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

Rawson, la capital de Chubut, celebra sus 160 años de vida inmersa en una profunda encrucijada. Lejos de los festejos protocolares, la ciudad se debate entre urgentes demandas actuales y la promesa de un futuro transformador que transita un equilibrio delicado que definirá su rumbo para las próximas décadas.

El crecimiento demográfico y territorial es uno de los desafíos más visible. La expansión hacia los lotes de las ruta 25, 7 y la chacra 8 ha sido explosiva y, en muchos casos, caótica.

Cientos de familias se han asentado en estas zonas con los requerimientos sobre una infraestructura de servicios que esté a la altura de las circunstancias.

La demanda de luz, agua, gas natural y cloacas se vuelve imperativo en estos barrios. Las urbanizaciones avanzan pero las redes troncales de servicios básicos no logran extenderse con la misma velocidad con el riesgo de postergar a un segmento de la población a una situación de vulnerabilidad y desigualdad.

Junto a la infraestructura, la seguridad pública se configura como otra preocupación central. El crecimiento urbano genera nuevos focos de conflicto como los delitos en la zona de chacras y sectores periféricos que exige una reconfiguración de los operativos de patrullaje preventivo con la comisaría local, área Operaciones, GRIM y la Policía Montada.

DRAGADO DEL PUERTO Y DEFENSAS COSTERAS DE PLAYA UNIÓN

En la costa, otro drama se desarrolla a cámara lenta. Playa Unión sufre el embate implacable del mar que - año tras año - gana terreno y devora infraestructura.

Las marejadas recuerdan la urgencia de una solución definitiva porque hubo sectores que resultaron muy dañados en los últimos meses.

El 7 de agosto, el gobernador Ignacio Torres, anunció el inicio de dos obras estratégicas: el dragado del Puerto Rawson y la construcción de defensas costeras.

En total, la inversión superará los $10.000 millones con un esquema de financiamiento mixto entre el sector privado y el Estado provincial.

Torres detalló que el dragado del Puerto Rawson será financiado por capital privado a través de un fideicomiso, con una inversión estimada entre $6.000 y $7.000 millones. Esta obra busca garantizar condiciones óptimas para la operatoria pesquera para evitar que los barcos dependan de la marea para zarpar o regresar como también que se puedan llevar adelante descargas más ordenadas.

Por su parte, la defensa costera de Playa Unión será ejecutada con recursos provinciales. La primera etapa demandó $ 4007 millones y tendrá un plazo estimado de 120 días corridos.

La obra en Playa Unión contempla la reconstrucción de veredas erosionadas con muro de contención, relleno y una coraza de rocas de 6 toneladas.

Se restablecerá el morro frontal del espigón con material original y se prevé, en etapas posteriores, la construcción de tres espigones perpendiculares para una solución integral de la zona.

En el acto, el intendente de Rawson, Damián Biss, destacó que las obras son “fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la ciudad” y subrayó que el dragado “va a redundar en más descargas y mayor movimiento económico lo que significa más generación de empleo local”.

Las obras de defensas costeras con la colocación de piedras y geotubos como medida paliativa, son un parche necesario pero insuficiente.

El Gobierno Provincial anunció el financiamiento de una solución integral, con espigones y rocas, que aguarda su concreción efectiva en tiempo y forma.

LA BATALLA DE LA LUZ

Mientras el mar avanza, la tensión social sube por otra razón: las boletas de energía eléctrica. “Septiembre llegó otra vez” con aumentos que superaron 100% en las boletas de la energía eléctrica en lo que desencadenó una ola de reclamos ante el Concejo Deliberante local.

El intendente Damián Biss argumentó que los aumentos responden a una recomposición tarifaria aprobada por los concejales locales sumado a un pico de consumo por las bajas temperaturas.

Sin embargo, la medida no calmó los ánimos porque hubo enérgicas protestas al propio intendente que se hizo presente en el Concejo Deliberante local.

Hubo voces que recordaron que la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Rawson no ofrece soluciones sino que tensionan los problemas existentes.

Los vecinos, descontentos con las explicaciones, evalúan ahora acciones unificadas. Presidentes barriales estudian presentaciones masivas ante distintas entidades o incluso la judicialización del conflicto.

TRÁNSITO URBANO: 20.000 VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Entre las 8 y las 14 horas, el casco céntrico de Rawson colapsa. El sistema de estacionamiento medido registra 20.000 vehículos en ese lapso transformando la simple gestión de estacionar en una misión imposible lo que provoca un stress importante.

Este tráfico intenso constituye un riesgo latente. La alta concentración de vehículos en un área reducida eleva la probabilidad de siniestros viales con un peligro que se extiende a las propias rutas 7 y 25.

GRAVE PANORAMA DE LOS COMERCIOS

Este dinamismo vehicular, sin embargo, no se traduce en vitalidad comercial. Por el contrario, la ciudad observa con preocupación una inestabilidad persistente en el sector.

Cierres de locales y una notable caída en el movimiento - incluso en calles céntricas - definen un panorama económico negativo.

La caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de la comunidad son los motores de esta parálisis.

Los comerciantes locales navegan en un mar de incertidumbre, donde la supervivencia se ha convertido en el objetivo principal, opacando cualquier plan de inversión o crecimiento.

Con la llegada del verano, un viejo conocido regresa para agravar el panorama: la crisis del agua.

El aumento estacional del consumo hace que miles de vecinos - especialmente en zonas altas y en Playa Unión - vean resentido el servicio con una presión ínfima o directamente nula en sus canilllas.

Esta situación obliga a las familias a realizar inversiones particulares para garantizar el suministro.

La compra de cisternas, tanques auxiliares y bombas eléctricas se ha vuelto casi un estándar, una carga económica adicional que recae sobre los vecinos para suplir una falla estructural del servicio público.

UBICACIÓN EXCEPCIONAL: ACCESO AL MAR Y AL RÍO

Frente a este panorama, Rawson posee un potencial excepcional que fascina a los turistas que visitan la zona.

Su condición única de tener acceso al río Chubut y al mar Argentino es una ventaja comparativa enorme, aún no explotada en toda su dimensión para el desarrollo turístico, recreativo y productivo.

El avistaje de toninas es un claro ejemplo de un recurso natural valioso. Si bien la actividad atrae visitantes, la ciudad tiene que fortalecer una oferta complementaria a la altura: gastronomía de calidad, hotelería y opciones recreativas que incentiven una estadía prolongada y un mayor gasto. Y animarse a profundizar las iniciativas para ‘mirar al río’.

EL PUERTO DEL GNL QUE PUEDE MARCAR UN CAMBIO FUNDAMENTAL

La noticia que podría cambiar todas las reglas de juego es la inminente construcción de un puerto de Gas Natural Licuado (GNL). El proyecto promete una inversión monumental y la generación de muchos puestos de trabajo.

Ubicado en un predio de 380 hectáreas, el puerto contempla plantas de licuefacción y capacidad para recibir buques metaneros de gran porte.

Sus desarrolladores lo presentan como la solución al "cuello de botella" logístico del gas argentino, colocando a Rawson en el mapa global de la energía.

El intendente Biss no duda en calificarlo como "el proyecto más importante de los últimos 30 años", una bisagra que cambiará el perfil de la ciudad de administrativo a industrial.

La Municipalidad aprobó exenciones impositivas por 25 años y brindar la seguridad jurídica para atraer la inversión.

PLANIFICACIÓN

A pesar de los problemas, Rawson conserva virtudes envidiales. La seguridad es una de ellas: la ciudad se mantiene ajena a los delitos complejos de grandes centros urbanos gracias a un trabajo coordinado entre la Policía del Chubut y las Fuerzas Federales que tienen asiento local.

El tejido social es otro pilar fundamental. Una red sólida de instituciones, clubes y Bomberos Voluntarios sostiene el entramado comunitario con una notable solidez más allá de graves amenazas para su sostenibilidad.

La planificación urbana integral se vuelve una necesidad imperante.

El crecimiento debe ordenarse para anticiparse a la llegada de nueva población e inversión para evitar repetir los errores de desorden e improvisaciones que tienen que superarse para ofrecer un auténtico salto de calidad.

La articulación entre el Municipio, la Provincia y la Nación es fundamental en la formulación de políticas públicas. Proyectos como las defensas costeras y el dragado demuestran que - cuando hay unidad de criterio - se pueden encontrar soluciones a problemas históricos.

VALORES COMUNITARIOS

La participación ciudadana - canalizada a través de los centros barriales - es el contrapeso necesario para asegurar que las soluciones respondan a las verdaderas necesidades de la gente y no sólo a intereses sectoriales o económicos. La enorme solidaridad de los vecinos es un componente que marca un factor sobresaliente en la comunidad de la ciudad capital.

Rawson tiene todos los ingredientes para dar el salto definitivo: una ubicación privilegiada, recursos naturales únicos, una comunidad trabajadora y un proyecto de inversión que podría catapultarla a otra liga. Los próximos años serán determinantes.

Los 160 años encuentran a la capital chubutense en un punto de inflexión. Debe resolver sus viejos problemas con coraje y visión de futuro para estar a la altura de las oportunidades que se presentan. El desafío es monumental pero la historia la juzgará por cómo lo enfrente.

Celebrar estos 160 años implica honrar a sus pioneros pero sobre todo abrazar el compromiso de construir - de manera colectiva y consensuada - una ciudad que equilibre el desarrollo con la equidad, que aproveche su potencial geográfico con cuidados ambientales y que escriba su próxima década con prosperidad.