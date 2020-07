CAPITAL FEDERAL - Distintos actores y productores debieron reinventarse para continuar trabajando durante la cuarentena desde marzo pasado. Martín Bossi es uno de ellos y está preparando Bossi Clandestino, que presentará por streaming el 7, 8 y 9 de agosto. Mientras ensaya para su nuevo espectáculo, grabó un divertido video promocional en el que hace referencia a los casi 120 días que lleva la cuarentena en la Argentina.

Martin Bossi

“Mi papá siempre me dijo que yo iba a ser un repetidor toda la vida, porque yo repetí tercero y cuarto año. Hoy, a los 45 años, repetí hasta de fase. Estoy en Fase 1 y ahora (Sergio) Berni dijo que vamos a ir a Fase 0. ¿Qué será la Fase 0? ¿Quedarse encerrado en el baño con un policía y un cono en los accesos del comedor al living?”, comienza el humorista en el monólogo.

Según informa Infobae, en el video, en donde Bossi aparece con una bufanda sobre su cara, tapándose parte de su cabeza y utilizándola, también de tapaboca, expresa: “No está mal retroceder, eh. Yo creo que vamos a retroceder tanto que el Pipita (Gonzalo Higuaín) la va a embocar contra Alemania y vamos a ser campeones del mundo. Vamos a retroceder tanto que Jack no se va a ahogar en el Titanic, Wanda (Nara) va a seguir con Maxi López, a (Diego) Maradona no le van a cortar las piernas, la cobra no se va a cobrar todo lo que hiciste, bebé...”, siguió el actor haciendo referencia a distintos hechos populares que sucedieron en los últimos tiempos.

“Tenemos la cuarentena más larga, el dolar más alto, la deuda más grande, la avenida más ancha, los huevos más rotos. Y ahora nos dijeron que vamos a llegar a enero. Así que estoy haciendo un protocolo para los Reyes Magos. Distanciamiento social para los tres, hisopado a los camellos. En vez de pasto, alcohol en gel. Y con Papá Noel, un problemón porque es paciente de riesgo. Tiene miedo de que caiga en Puente Pueyrredón y lo detengan por no tener la aplicación CuidAr, y le secuestren el trineo. Además, no viene el 25. Viene 15 días después porque viene de Estados Unidos y tiene que estar en cuarentena”, bromeó el humorista.

Bossi invitó a todos a ver su espectáculo: “7, 8 y 9 de agosto, si me abrís la puerta de tu casa, estoy. Bossi Clandestino. Les propongo un acto de rebeldía: ser felices por un ratito, que está prohibido”.