Este martes, la región del Valle arrancó la jornada fría, con cielo despejado en las principales ciudades. En el caso de Puerto Madryn, el pronóstico del Servicio Meteorológico anuncia neblinas durante la mañana.

Las localidades de la zona tendrán un clima fresco durante todo el día y un leve aumento de temperatura con el correr de las horas.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada ronda entre los -3º C y 1º C , mientras que la sensación térmica durante la mañana llegó a 5º C bajo cero. Es el caso de Trelew y de Rawson, por ejemplo, que durante las primeras horas del día registran esa térmica.

Durante la mañana y la tarde, en ambas ciudades el cielo permanecerá despejado para nublarse ligeramente por la noche. Con el correr del día la temperatura se elevará un poco, pero no superará los 11º C. Por su parte, la humedad alcanzará casi un 90%, mientras que el viento soplará del Noroeste a 9 km/h sin ráfagas pevistas.

Por su parte, en Puerto Madryn, por la mañana se esperan temperaturas también frías para ir subiendo cerca del mediodía. La ciudad arrancó con una sensación térmica de -4.1 °C y niebla, que se irá disipando hacia la tarde. La mínima esperada es de 1°C, y el cielo estará parcialmente nublado hasta la noche.

La máxima prevista se ubicará en los 12°C en el transcurso de la tarde, con una humedad del 91% y viento que corre del Oeste a 11 km/h sin ráfagas anunciadas.