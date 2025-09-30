Martes con vientos intensos en Comodoro y Rada Tilly: habrá ráfagas de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes que afectará a Comodoro Rivadavia durante la jornada de este martes 30 de septiembre. Se espera un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C por la mañana y una máxima de 18 °C por la tarde.

Según el organismo oficial, los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Aunque las condiciones generales del tiempo serán estables y el cielo se mantendrá mayormente despejado, la intensidad del viento podría representar un riesgo para la población, por lo que se solicita precaución.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

ALERTA AMARILLA

Desde el SMN indicaron que el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Este aviso incluye a la Meseta de Escalante, Sarmiento , Sudoeste de Florentino Ameghino, Meseta de Río Senguer y la Cordillera de Río Senguer.