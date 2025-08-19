La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que un sistema de baja presión y aire frío ingresará a la región desde el martes 19 de agosto, generando cambios importantes en el clima de la provincia. Las principales consecuencias serán lluvias y nevadas en la zona cordillerana, junto con fuertes ráfagas de viento en los valles y la meseta.

Pronóstico para Neuquén capital

En Neuquén Capital, el martes se presentará con cielo mayormente cubierto durante el día y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 19 °C, mientras que la mínima descenderá a 1 °C. El viento soplará desde el sudoeste con una velocidad de 43 km/h en horas diurnas y aumentará su intensidad hasta los 57 km/h por la noche.

Condiciones en Zapala y el centro provincial

En Zapala, el cielo permanecerá cubierto toda la jornada. La temperatura máxima será de 11 °C y la mínima descenderá a -3 °C, con vientos del oeste que alcanzarán ráfagas de hasta 46 km/h.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

En Chos Malal, se prevé cielo nublado, con máxima de 10 °C y mínima nocturna de -3 °C. El viento del noroeste se intensificará con ráfagas cercanas a los 53 km/h.

Nevadas en la cordillera

En la zona cordillerana, el fenómeno será más marcado. San Martín de los Andes iniciará la jornada con nevadas débiles, con una máxima de 3 °C y viento del este con ráfagas de 47 km/h. Por la noche continuarán las nevadas y la mínima descenderá a 0 °C, con viento moderado del oeste.

Por su parte, Villa La Angostura también tendrá nevadas durante el martes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y 1 °C, con ráfagas de viento del noroeste de hasta 44 km/h.