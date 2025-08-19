Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán este martes 19 de agosto la jornada más templada de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 14 °C en horas de la tarde, mientras que a las 6 de la mañana ya se registraban 11,4 °C, con cielo algo nublado y una humedad del 65 %.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, aunque no se esperan precipitaciones para la región. El viento, que estuvo ausente durante varias jornadas, volverá a sentirse con ráfagas que no superarán los 59 km/h.

Para el miércoles 20 de agosto, se anticipa un leve descenso en las marcas térmicas: la mínima será de 6 °C y la máxima de 12 °C. El viento continuará presente durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 59 km/h por la mañana y la noche, mientras que en horas de la tarde se prevé que disminuyan, sin superar los 50 km/h.

El jueves 21 de agosto, las condiciones se mantendrán estables. Se espera una mínima de 5 °C y una máxima de 12 °C, con cielo nublado y sin viento, lo que generará una jornada fresca pero más tranquila en comparación con los días anteriores.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.