Los vecinos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly disfrutarán este martes de otra jornada agradable, con un ascenso en la temperatura que alcanzará los 17 °C durante la tarde. En las primeras horas de la mañana ya se habían registrado 11 °C, lo que marca un inicio templado en comparación con días anteriores.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero no hay probabilidades de precipitaciones en la región. El viento, característico de la zona, estará presente a lo largo de toda la jornada, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h, aunque sin mayores complicaciones.

Para mañana miércoles se anticipan condiciones similares, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que rondará nuevamente los 17 °C. El cielo permanecerá mayormente cubierto, mientras que el viento se hará sentir principalmente durante la mañana, con ráfagas que tampoco superarán los 50 km/h.

En líneas generales, se prevé un inicio de semana estable, con temperaturas moderadas, vientos dentro de lo habitual y sin lluvias a la vista, lo que brinda un respiro climático para la región patagónica.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.