La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes el viento del sudoeste traerá condiciones soleadas y agradables a gran parte de la provincia, aunque con ráfagas intensas en varias localidades. El organismo anticipa un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, antes del ingreso de un pulso de aire frío que podría provocar inestabilidad hacia el final de la semana.

Neuquén capital: calor y viento del oeste

En la capital provincial, el día se presentará con cielo parcialmente nublado y viento moderado a fuerte del oeste. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 7°C, con ráfagas que podrían llegar a los 55 km/h. Será una jornada de cielo variable y ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en zonas abiertas por las ráfagas.

Los negocios de Machado-Ciccarelli: La trama que une el escándalo político nacional con Vaca Muerta y la minería de Río Negro y Neuquén

Añelo: calor en el corazón de Vaca Muerta

En Añelo, el clima será cálido y ventoso, con cielo cubierto durante gran parte del día. La máxima se ubicará en 28°C y la mínima en 7°C, con vientos del oeste que podrían alcanzar 51 km/h. El calor y las ráfagas podrían generar condiciones de baja visibilidad y polvo en suspensión en caminos rurales y rutas petroleras.

Zapala: viento fuerte y cielo cubierto

La ciudad de Zapala vivirá una jornada ventosa e inestable, con máxima de 21°C y mínima de 12°C. El viento del noroeste será protagonista durante la tarde y noche, con ráfagas que llegarán hasta los 72 km/h, por lo que se aconseja evitar traslados en rutas expuestas.

San Martín de los Andes: inestabilidad y ráfagas intensas

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tendrá un martes inestable y ventoso, con máxima de 10°C y mínima de 5°C. Las ráfagas del oeste podrían alcanzar 72 km/h durante la noche, lo que generará un descenso térmico marcado y condiciones adversas en los pasos fronterizos.

Expensas en Argentina: Chubut es una de las más económicas y una provincia patagónica es la más cara del país

Villa La Angostura: lluvias y nevadas débiles

El pronóstico de la AIC anticipa para Villa La Angostura una jornada fría, con lluvias y posibles nevadas hacia la noche. Las temperaturas serán bajas: máxima de 7°C y mínima de 2°C, con ráfagas del noroeste de hasta 42 km/h. La inestabilidad se mantendrá en la región cordillerana durante los próximos días, con posibilidad de precipitaciones persistentes y nieve en cotas altas.

Chos Malal: cielo parcial y viento del noroeste

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un día parcialmente nublado, con máxima de 19°C y mínima de 3°C. El viento del noroeste soplará con ráfagas de hasta 52 km/h, manteniendo un ambiente seco y variable.