Martes con alerta amarilla por vientos en Comodoro: posibles ráfagas de 90 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con temperaturas agradables pero con viento sostenido este martes 7 de octubre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 20 °C y una mínima de 10 °C, con el cielo mayormente nublado durante la mañana y algunos intervalos de sol hacia la tarde.

El organismo indicó que se encuentra vigente una alerta amarilla para gran parte de la provincia, que incluye a la localidad de Comodoro.

Según precisaron, “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

El SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante posibles cambios en la intensidad del viento. Para este miércoles emitieron una alerta naranja, con ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.