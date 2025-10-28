Martes con alerta amarilla por fuertes vientos en Comodoro y Rada Tilly

Este martes, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada fresca y mayormente soleada, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes durante la tarde.

Se esperan temperaturas mínimas de alrededor de 6 °C por la mañana, mientras que por la tarde los termómetros podrían alcanzar los 18 °C. El cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no impedirán la presencia del sol.

El SMN advierte que la costa de Escalante será afectada por vientos del sector norte podrían alcanzar velocidades de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h. Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Por este motivo, se recomienda evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.