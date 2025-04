Luego de que Jorge Rial revelara que Marianela Mirra visitaba en la cárcel al ex gobernador de Tucumán José Alperovich, condenado por abuso sexual, la ganadora de Gran Hermano confirmó el romance a través de una publicación en Instagram.

"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", posteó la ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, apuntando contra Rial.

"Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", concluyó Mirra, quien mantiene un largo enfrentamiento con el conductor de C5N.

Según detalla la agencia Noticias Argentinas, la cuenta de Instagram de Mirra, habitualmente privada, fue abierta de forma temporal al público. Allí compartió fotos, mensajes y cartas que según ella, dan cuenta del vínculo sostenido con Alperovich desde hace años.

El vínculo, detallaron en el programa de Rial, “data de 2009 cuando se la contrató, ella es abogada y usa la matrícula, aún cuando no tiene la representación legal”.

En junio de 2024, Alperovich, tres veces gobernador y ex senador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso.

El exfuncionario, de 69 años, cumple su condena en la cárcel de Ezeiza. Cuando cumpla los 70 puede solicitar prisión domiciliaria. Sus hijos ya se ofrecieron como garantes para alojarlo en un departamento de Puerto Madero. La decisión final será del juez Ramos Padilla.