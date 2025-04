La conductora Mariana Fabbiani cargó duramente contra la periodista Viviana Canosa en medio del escándalo por sus denuncias sobre pedofilia en las que involucró entre otras personas a Lizy Tagliani y le pidió: “decí todo lo que tengas que decir”.

Además, acusó de “chancho” al que le dan de comer, a la comunicadora y a Adrián Suar de tomar “malas decisiones”.

En principio Fabbiani apuntó: “Ayer me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir, hablá, basta de amenazas. Tanto yo como mi entorno, estamos muy tranquilos”.

A continuación, comenzó su enojo: “La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos lo que es Viviana Canosa, todo el medio la conoce, nació chancho y morirá chancho”.

De esta manera acusó a Canosa de complicar la carrera de otras figuras, como Florencia Peña: “Ya sabemos quién sos Viviana, te conocemos. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa y horrorosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y una cruel sin límites. Eso no me sorprende”.

“Lo que sí me sorprende, es que todo esto esté pasando en desde la pantalla de Canal 13, una pantalla que tenía prestigio, calidad y calidéz. Una pantalla en la que todos los que trabajamos en este medio, queríamos estar, era responsable y creíble”.

En este sentido, se dirigió directamente a Adrián Suar: “¿Qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Hasta a dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite, hay un límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Para mí, no vale todo por un punto de rating que ni siquiera consiguen”.

Asimismo, se diferenció de la periodista: “Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver, no somos iguales. Estuve muchos años años en la pantalla de ese canal, muchos años liderando en tu horario y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating”.

“Por eso le hablo a Adrián. Adrián, te conozco, nos conocemos mucho, son muchos años. Quise mucho la pantalla del 13, hice gran parte de mi carrera ahí y sé cómo se trabaja en el canal. También sé que deben estar debatiendo cómo seguir con toda esta situación”, añadió.

A fin de cuentas, la presentadora le preguntó al productor: “¿Hasta dónde, a dónde quedó tu buen gusto? ¿No hay un límite? Vas a dejar que todo el prestigio, todo lo que representaba y la calidad de canal 13 se tire por la borda con tus malas decisiones”.

“Me produce un profundo dolor ver como nuestro medio se destruye”, concluyó Fabbiani.