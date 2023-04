Este martes, Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición de Gran Hermano, volvió a su provincia natal luego de 170 días sin estar en su casa. Pero su regreso estuvo un tanto accidentado, ya que el flamante campeón casi no puede viajar al tan ansiado encuentro con sus seres queridos.

Es que el joven perdió su documento a minutos de embarcar en Aeroparque y, como tampoco tenía descargada la aplicación Mi Argentina en su celular, por poco no se queda con las ganas de reencontrarse con sus seres queridos.

En medio de un móvil con Noe Antonelli, panelista de A la Barbarossa (Telefe, a las 9.30), Marcos mostró la enorme cantidad de valijas, repletas de regalos de sus seguidoras, que se llevó a Salta.

También saludó y se tomó fotos con dos integrantes de Las Primas, su club de fans, y hasta se reencontró con Morita, la perra que adoptó en el reality.

"Extraño muchísimo. Me gusta mucho Salta, su tranquilidad y el ambiente que tiene", aseguró el oriundo de San Lorenzo al hablar con Robertito Funes Ugarte, quien este martes reemplazó a Georgina Barbarossa en la conducción del mencionado ciclo de Telefe.

Antes de hacer el check-in, el Primo, tal como se lo conoce al más famoso de los Ginocchio, también contó que su hermana, Valentina, ya se encontraba en Salta. En tanto, su hermano, José, ya había regresado a Estados Unidos. Y al ser consultado por su exnovia, Julieta, quien estuvo en la gala de su victoria, declaró: "Todavía no pudimos hablar. Ella volvió a Salta".

Además, Marcos habló de su dieta dentro de la casa y del recibimiento de la gente afuera. Y en medio de tantas preguntas comenzó a caminar hacia los mostradores de la aerolínea que lo llevó a su provincia. Pero cuando llegó el momento de presentar su DNI, no lo encontraba.

"Estamos en problemas", reconoció el joven mientras hurgaba entre sus pertenencias en busca del documento. "¿Puede ser que lo tenga en los bolsillos del pantalón?", preguntó desde el estudio Robertito, quien de vivir una situación similar dijo que estaría "de los pelos, prácticamente con taquicardia".

Tras más de 10 minutos, Ginocchio, quien tuvo que abandonar la fila del check in para ir al baño y revisar con mayor detenimiento su valija, lo que provocó que finalmente encontrara su DNI y pudiera volar. "Me habían dicho que no lo ponga en la billetera porque lo podía perder, entonces lo había guardado en un bolsillo", reconoció el ex GH.

"¿Te preocupaste en algún momento?", quiso saber Antonelli. "No, porque sabía que lo tenía pero no sabía bien dónde", aseguró él.

Fuente: Clarín