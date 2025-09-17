Las universidades públicas de todo el país marcharán este miércoles a la tarde en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

La ley vetada contemplaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación, la recomposición de salarios docentes y no docentes, y la protección de becas, materias, investigación y extensión.

Tras el veto, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) y acompañada por CTERA, FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA, gremios que representan a gran parte del sistema universitario público del país, convocaron a una marcha nacional al considerarlo “un ataque directo a la educación y a la salud pública”.

LA CONVOCATORIA DE LA UNPSJB

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) convocó a la comunidad a participar de la tercera marcha federal en defensa del financiamiento universitario, luego de que el proyecto de ley mismo, aprobado por ambas cámaras, fuera vetado por el Ejecutivo Nacional.

La convocatoria fue realizada por la rectora Lidia Blanco, quien destacó, en conferencia de prensa, que “una universidad sin presupuesto no puede existir ni prever proyectos o propuestas. Hoy queremos que este proyecto de ley no sea vetado, por eso pedimos la colaboración de todos”, expresó.

La rectora enfatizó la magnitud de lo que se juega en la región: “Tenemos más de 20.000 estudiantes y más de 80 carreras están en juego, y la universidad ha seguido cumpliendo con sus funciones sustantivas a pesar de las dificultades”.

Desde la Casa de Altos Estudios advirtieron que las universidades ya enfrentan un desfasaje del 134% en funcionamiento y más del 80% en salarios, lo que afecta la oferta académica y las becas.

“Defendemos la universidad pública porque representa solo el 1% del PBI, pero significa el 100% de las oportunidades para millones de estudiantes en todo el país”, destacaron las comisiones interclaustro de las sedes de Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que unificaron la convocatoria.

EL CRONOGRAMA DEL RECORRIDO EN LA CIUDAD PETROLERA

En Comodoro Rivadavia, la movilización se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre. La concentración será en la sede universitaria en km 4 a las 15 horas.

El recorrido continuará por la ruta nacional N°3, en sentido norte-sur, con puntos de encuentro en el Ceret y en el momento al cruce patagónico. Luego, seguirá por avenida Rivadavia hasta la calle Mónaco, finalizando en el centro cultural, donde se llevará a cabo el acto central.

Según informó Radio del Mar, el tránsito podría ser desviado en dirección al camino alternativo Roque González.