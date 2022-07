Marcando tendencia: Vizzotti usó dos botas diferentes en un acto y se volvió viral

En las imágenes que se hicieron virales en las redes, se podía ver a Carla Vizzotti en el marco de un acto oficial que se realizó en la provincia de Entre Ríos, luciendo un jean del clásico color azul y dos botas de caña alta. Sin embargo, aunque similares, la diferencia entre ambas era evidente: mientras la de su pierna izquierda llegaba hasta las rodillas, la de la derecha llegaba hasta las pantorrillas.

Pero esto no fue lo único que remarcaron los usuarios acerca del look de Carla Vizzotti, sino que indicaron también que las botas eran de diferente color, por lo que se podía observar que una era de color negro y la otra de color marrón.

El detalle es que tenían el mismo tipo de taco. Seguramente, una confusión que Carla Vizzotti habrá sufrido en el apuro de vestirse para estar presente en el acto oficial, teniendo en cuenta que estaba en otra provincia.

Aunque no se pronunció sobre el tema, se puede deducir que la ministra, seguramente, no habrá podido tener otra opción para poder presentarse, aunque no trascendió si se dio cuenta de ello, antes de concurrir al acto oficial.

En redes sociales, muchos criticaban su descuido, mientras que otros focalizaban en lo dañino que resulta juzgar o criticar a los demás por su apariencia.

