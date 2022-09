Malena Pichot le pidió disculpas a Monica Farro luego de tildarla de “fantasía para los hombres”

Male Pichot recurrió a su cuenta de Twitter para expresar públicamente sus disculpas hacia Mónica Farro después de tildarla de ser “una fantasía para los hombres” y que por eso no es feminista.

La humorista compartió en la red social del pajarito el comentario que había dejado en una cuenta de Instagram que había causado el enojo de la vedette.

“Quiero pedirle disculpas a @farromoni por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna ‘muerte al macho’. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla”, comenzó diciendo Pichot.

“Tampoco creí que la ofendería a @farromoni que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra ‘complacer’ de formas muy diversas que creo que también ofendieron a Mónica, yo me refería a ‘agradar’”, añadió Malena.

cuestionó a quienes critican al feminismo refiriéndose a las mujeres que salen a marchar a las calles: “Cada vez que alguien se refiere al movimiento feminista despectivamente y elige señalar que las mujeres en las marchas hacen mal en desnudarse o en llevar consignas agresivas, realmente me entristece y me violenta muchísimo. No puedo evitarlo”.

“Banco y me emocionan muchísimo a las mujeres que han puesto el cuerpo en la calle exigiendo por los derechos que nos beneficiaron a todas y espero nunca dejemos de hacerlo, hasta el día que las mujeres desaparecidas indignen más que las mujeres en tetas en una marcha”, concluyó Pichot.