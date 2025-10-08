Bahía Blanca amaneció con una noticia que estremeció a toda la ciudad: una mujer y su hija fueron halladas muertas en su vivienda tras un incendio, pero las pericias confirmaron que se trató de un doble femicidio, y que el fuego habría sido provocado para ocultar el crimen. El hallazgo ocurrió en la madrugada del miércoles en una casa ubicada en Santa Fe al 2300, en el barrio Thompson, cerca del Mercado de Abasto.

Un vecino alertó al 911 alrededor de la una de la mañana por un incendio en la propiedad. Al llegar, policías y bomberos del Cuartel Central encontraron los cuerpos calcinados en uno de los dormitorios. Las víctimas fueron identificadas como Myriam Adriana Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25). Los restos estaban acostados, lo que reforzó desde el inicio la hipótesis de que no se trató de un accidente doméstico.

Según publicó Clarín, las primeras pericias detectaron restos de nafta en el interior de la vivienda, un indicio claro de que el fuego fue intencional. Además, un vecino declaró que alrededor de las 22.30 escuchó dos detonaciones, similares a disparos, y que poco después vio salir a una persona en moto roja de la propiedad.

“En ese momento yo no estaba, me había ido a jugar al fútbol. Mi hijo vio salir una moto roja, cruzar la reja de la propiedad. Nunca sospechó, pero cuando vio que se prendía fuego, junto a otros vecinos entró a intentar sofocar las llamas. Pero había tanto humo que se sofocaban”, relató Daniel, vecino de las víctimas.

El mismo testigo precisó que posee una cámara de seguridad que registró el sonido de una detonación, y que entre ese estruendo y la partida del motociclista transcurrió casi una hora. “El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría”, agregó.

Las víctimas eran vecinas de toda la vida. “Las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar, que murió hace dos años de un cáncer fulminante. Eran mujeres sanas, trabajadoras, sin problemas con nadie, humildes, respetuosas. No era gente jodida, no sabés qué pensar, no entiendo. Toda la vida estuvieron acá”, dijo Daniel, visiblemente conmovido.

Investigación en marcha

La Fiscalía N°5, a cargo del fiscal Jorge Viego, investiga el caso, que fue caratulado inicialmente como “averiguación causal de deceso” y ahora avanza como doble femicidio. El fiscal trabaja “contra reloj para encontrar al autor o los autores”, según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín.

La autopsia a los cuerpos, prevista para la tarde del miércoles, será clave para determinar si Myriam y Mariana fueron asesinadas a tiros antes de que se iniciara el incendio. Además, uno de los celulares de las víctimas aún no fue encontrado, un dato que podría ser relevante para identificar a la persona responsable del crimen.