CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El ex presidente Mauricio Macri visitó a un nene de 4 años con cáncer terminal que quería conocerlo. Ocurrió en el Hospital Elizalde, donde el chico quería compartir sus últimos momentos con el ex mandatario y le hizo un particular pedido.

El expresidente Macri recibió el pedido de la familia del menor y fue este mediodía de visita al hospital de niños Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) en la Ciudad de Buenos Aires.



El chico de 4 años, que está internado por un cáncer terminal, quería compartir sus últimos momentos con el ex presidente, para quien tenía además un pedido muy especial: quería comerse un pancho con él. Macri le cumplió el deseo que quedó registrado en una foto que sacó una persona que observó la situación afuera de la sala, según detalló diario Perfil.

Quien hizo de puente entre la familia del nene y Macri fue una cantante y animadora infantil, según agregó LA NACION. "Adriana llamó a Juliana y le contó el deseo de este chiquito. Ella le dijo a Mauricio y por eso fue este mediodía hasta el hospital", indicaron.

Comentaron que el nene "se llama Romeo, tiene cuatro años y atraviesa la fase final de un cáncer. Está con cuidados paliativos. En ese contexto es que Adriana lo visita y ahí los padres de Romeo le piden ayuda para que lo pudiera conocer a Mauricio", detallaron.

Tras visitar al nene, el expresidente recorrió el hospital y saludó a los trabajadores y pacientes internados en el centro de salud.