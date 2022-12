El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, fue protagonista durante su paso por el mundial como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, de distintos cuestionamientos luego de que fuera tildado de “mufa” y se le solicitará que se vaya.

"Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte”, había contestado en su momento.

Cuando Argentina perdió ante Arabia se comenzó una junta de firmas para que Macri no esté presente en los partidos de la Selección en el Mundial de Qatar, fueron más de 4 mil las firmas.

Pero ya con la Copa Mundial en casa, el expresidente decidió hacer un particular sorteo en sus redes sociales: “Sorteo mi bufanda de la suerte”.

“La bufanda me la regaló el embajador argentino en Qatar. La usé en todos los partidos de la Selección. Fue mi cábala de la suerte (todos tuvieron una cábala, no? Esta fue la mía)”, contó sobre cómo fue que se convirtió en su símbolo de la buena suerte.

Y finalmente, contó que quienes quieran participar para ganarla deberán escribir un comentario en su posteo que empiece diciendo "La quiero".

La publicación cosechó en menos de 15 horas más de 130 mil me gusta y cientos de comentarios. Pero el dato fue que el expresidente - poco acostumbrado a los sorteos - se olvidó informar cuándo será el mismo.