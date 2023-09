Mauricio Macri volvió a protagonizar un mal momento mientras dialogaba con periodistas cuando uno de ellos encaró el tema que tiene que ver con la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

El ex presidente estaba dialogando con total tranquilidad hasta que uno de los presentes lo sorprendió con la consulta.

“La deuda existe y la tomó usted. ¿Qué reflexión hace de la deuda de hace cuatro años que tomó usted y que el estatuto del FMI, en su revisión, dice que se violaron algunos acuerdos?”, manifestó el joven.

Molesto por lo ocurrido, Macri rechazó los dichos del periodista y aprovechó a chicanearlo. “No, no. Estás muy mal informado, no te puedo educar en una conferencia de prensa así que no puedo hacer nada”, dijo.

Cuando el ex mandatario se retiraba de la sala se vivió un tenso momento en donde el mismo que le hizo la pregunta fue corriendo hacia Macri en busca de obtener la respuesta que tanto buscaba.

Al joven lo sacaron del lugar y cuando las fuerzas de seguridad lo iban a retener, terminó levantándole la voz al dirigente de la oposición en busca de intercambiar opiniones sobre la deuda con el FMI.