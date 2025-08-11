Maximiliano “Machi” Sánchez, vecino de Comodoro Rivadavia con síndrome de Down, lleva más de 35 años siendo parte de la familia bomberil del Cuartel Central.

Su amor por la vocación y el servicio lo convirtió en uno de los integrantes más queridos y emblemáticos del destacamento, aunque su historia empezó mucho antes: desde niño, sus visitas curiosas al cuartel fueron sembrando un vínculo que, con el tiempo, se transformó en una verdadera pertenencia.

Ese lazo se consolidó hace poco más de un año, cuando Machi recibió un reconocimiento histórico: el título de Bombero Voluntario Honorífico, convirtiéndose en el primero en Argentina en obtenerlo.

Su experiencia se complementa con la de “Beto”, un joven no vidente que, desde hace nueve años, colabora en tareas de comunicación y logística. Ambos demuestran que la vocación y el espíritu de servicio no conocen límites ni barreras.

La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios destacó públicamente la labor y el compromiso humano del Cuartel Central de Comodoro, donde la inclusión es una práctica cotidiana que enriquece la vida institucional. “Ambos forman parte activa de la rutina del cuartel: lavan móviles, acompañan en guardias, atienden llamados y, sobre todo, transmiten calidez y compañerismo. Esa energía es un sostén fundamental para quienes salen a una emergencia y también para quienes necesitan recargar fuerzas al volver”, expresaron.

“La inclusión real se construye con acciones y compromiso. Comodoro Rivadavia nos demuestra que, cuando se abren las puertas, el corazón de la institución late más fuerte”, resaltó la Federación, felicitando a todo el personal por ser un ejemplo para el sistema bomberil del país.