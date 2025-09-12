Macharashvili se reunió con el ministro Iturrioz tras el operativo antidrogas “Viento Blanco”

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, recibió este viernes al ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, para conocer en detalle los alcances del operativo antidrogas “Viento Blanco”.

La investigación, desarrollada por la policía de la provincia durante cinco meses, derivó en el secuestro de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados al narcotráfico, además de la detención de cuatro personas.

La reunión se llevó a cabo en la sede municipal y contó con la presencia del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; y el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha. El encuentro permitió repasar no solo los resultados del procedimiento, sino también la necesidad de fortalecer la articulación entre el Municipio y la Provincia en materia de seguridad pública.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Macharashvili destacó la magnitud del operativo y lo calificó como uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la región. Según indicó, el resultado fue posible gracias al trabajo sostenido de la Policía del Chubut, que llevó adelante tareas de investigación y seguimiento durante varios meses. “Este procedimiento representa un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en nuestra región”, señaló el jefe comunal.

El intendente también remarcó la importancia de sostener este tipo de acciones para proteger a las comunidades locales. “El narcotráfico es un problema que afecta a la sociedad en todo el país y el mundo. Desde el Estado debemos redoblar esfuerzos para alejar a los jóvenes de las drogas y garantizar espacios más seguros para las familias. Operativos como este muestran que es posible avanzar en esa dirección”, agregó.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Por su parte, el secretario Miguel Gómez subrayó que, además de analizar lo realizado en el marco de “Viento Blanco”, el encuentro sirvió para trazar líneas de acción conjuntas entre la Municipalidad y la fuerza provincial. Entre los puntos tratados, se destacó la próxima inauguración de la Comisaría de Kilómetro 8 y la posibilidad de habilitar nuevas dependencias policiales en el barrio 30 de Octubre y en la zona de Fracción XIV, dos sectores que concentran gran parte de la población comodorense.

Gómez explicó que la intención es consolidar un esquema de trabajo coordinado, con comunicación permanente entre las distintas instituciones. “El objetivo es potenciar la ayuda mutua, reforzar la presencia policial en los barrios y garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante las demandas de la comunidad”, expresó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

En tanto, el ministro Iturrioz valoró el acompañamiento del Municipio y señaló que la cooperación entre las áreas de seguridad provinciales y los gobiernos locales resulta clave para sostener políticas efectivas contra el delito. El funcionario destacó que los resultados de “Viento Blanco” son un ejemplo del impacto que puede tener la investigación criminal cuando se la lleva adelante de manera planificada y con recursos adecuados.

El jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, coincidió en la importancia del trabajo en equipo y resaltó la tarea del personal que participó en las investigaciones y los procedimientos. Según indicó, la continuidad de estas acciones requerirá no solo logística y coordinación, sino también un acompañamiento sostenido de los distintos niveles del Estado.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Al cierre de la reunión, Macharashvili reiteró el compromiso del Municipio de Comodoro Rivadavia de acompañar a las fuerzas de seguridad. “Estamos a disposición en todo momento ante cualquier requerimiento. Nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de los comodorenses y vamos a seguir trabajando en esa dirección junto con la Policía del Chubut y el Gobierno provincial”, afirmó.

Qué resolvió la Justicia tras el operativo “Viento Blanco”

Según pudo conocer ADNSUR este viernes por la tarde, todos los detenidos recibieron prisión domiciliaria con control permanente por parte de las comisarías locales.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

La investigación tuvo su inicio hace aproximadamente cinco meses y, tras el contundente operativo, se secuestraron grandes cantidades de drogas valuadas en más de $600 millones.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.