“El gobierno ya dio signos de que va a girar los fondos necesarios para el funcionamiento, creo que esto será parte de la negociación del acuerdo del 25 de mayo porque no se puede tener a las universidades en la calle”, evaluó el intendente Othar Macharashvili, en diálogo con Actualidad 2.0.

Macharashvili hizo estas apreciaciones al criticar fuertemente los dichos del presidente Javier Milei en su discurso del lunes a la noche, en el que halagó a su propio gobierno por haber reducido el déficit fiscal y haber conseguido superávit.

“Lo hizo bajando las inversiones, que para ellos son gastos del Estado y endeudándonos cada vez más. Dejaron la obra pública en cero y minimizaron las partidas de salud y educación”, cuestionó.

Le diagnosticaron celiaquía a los 11 años, aprendió a cocinar y ahora lanzó un emprendimiento de pastelería “gluten free”

“En lo de los presupuestos de las universidades creo yo que van por buen camino, pero vuelvo a decir que este presidente fue el electo por 56,8% de los votos de los argentinos, lo cual yo respeto, pero no comparto lo que hace. Él considera a la universidad pública como un lugar de adoctrinamiento, de lavado de cabeza, lo cual me parece algo terrible, cuando se trata de un espacio que genera conocimiento e investigación”.

Por eso, cuestionó la política de desfinanciamiento de las universidades, al asegurar además que éstas “no tienen ningún inconveniente en ser auditadas”.

Para Macharashvili, el gobierno “ya está dando señales” de que finalmente terminará enviando los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento.

“Creo yo que esto va a ser parte de una negociación en en las próximas semanas, en vistas al acuerdo del 25 de mayo, porque no pueden tener a las universidades en la calle, ni una movilización como la que se dio hoy. El señor presidente no puede bastardear las universidades públicas como lo hace. Muchos de los funcionarios del gabinete salieron de estas universidades y yo creo que habrá una corrección, porque ya lo han hecho en otras áreas. Además, ninguna universidad estará en contra de que haya controles, cada una tiene áreas de auditoría, por lo que no creo que haya inconvenientes en eso”.