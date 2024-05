Macharashvili: “La obra pública actual la hacemos con fondos propios y de cada vecino”

Este lunes por la mañana, el intendente Othar Macharashvili junto al secretario de Infraestructura, Luis Romero, de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán de Gobierno, Sergio Bohe y de la General, Andrés Blanco y el concejal Ariel Montenegro, recibieron al secretario general de la UOCRA, Raúl Silva junto a miembros de la comisión directiva, Rafael Lino y Lucas Córdoba, ocasión en la que mantuvieron una reunión por los plazos que conllevará la reactivación de la obra pública.

Luego del encuentro, el jefe comunal se dirigió a los trabajadores de la construcción, espacio donde explicó que las condiciones de la obra pública no son las mismas con las que se venía trabajando hasta el 2023, al decir que “al final del año empezó a caerse por falta de pago de algunos fondos Nacionales y empezamos este año, este nuevo ciclo, -por el 2024-, con ‘cero peso’ en obra pública del gobierno Nacional. Hoy –resaltó- toda la obra pública que se está haciendo, la hacemos con fondos propios, con fondos de cada vecino. Ni fondo nacional, ni fondo provincial, fondo propio municipal”, reiteró.

Conmoción en Comodoro: mataron a un adolescente de 17 años en un robo cuando iba al colegio

Mientras que en referencia a lo dialogado con Silva y los delegados, el Ejecutivo Municipal sostuvo que en un plazo no mayor a 30, 40 días “vamos a darle un impulso mayor a lo que estamos haciendo. Muchas obras viales, se van a empezar en menos de 40 días, al igual que las obras de infraestructura, como las que Camuzzi, todavía no nos libera las carpetas porque están con su sistema. Nosotros queremos reactivar las obras de gas que Camuzzi debería hacer con fondos propios, más aún con el aumento de la tarifa”. Al tiempo que agregó que “las tendrían que estar haciendo ellos y las vamos a hacer nosotros porque los vecinos necesitan calefaccionarse”.

Otro estremecedor crimen en Comodoro: un joven mató a su madre asfixiándola con una almohada

En la misma línea Macharashvili aseguró que la obra pública se va a reactivar, pero es “con el esfuerzo propio de cada vecino y con la responsabilidad que me toca de conducir esta ciudad y manejar el fondo público”, expresó al sostener su compromiso de guiar Comodoro Rivadavia de manera seria “para que después ninguna persona nos haga ir a declarar por mal funcionamiento de los deberes de funcionario. Nosotros somos responsables y vamos a hacer todo como la ley manda, como el código de nuestra ciudad dice”.

Con el fin de diagramar el comienzo de las obras el intendente adelantó que, durante la semana, se mantendrán reuniones con las empresas para poder determinar cuáles están en condiciones de avanzar y continuar dando empleo. “Lo más importante no es tener trabajo solamente, es tener empleo porque dignifica y para eso estamos nosotros acá, para representar a cada uno de ustedes y de los vecinos. Para trabajar en forma conjunta con el gremio como siempre lo hemos hecho. Hoy no va a ser distinto”.

Al borde del colapso: un socavón en la Ruta 3 amenaza una conexión vital entre Comodoro y Santa Cruz

Mientras que, al Gobierno Nacional, lo describió como “un gobierno que todavía está peleando la Ley Bases, está peleando los DNU, aquellas leyes Bases que no nos convencen y de las que estamos en contra”, a la vez que llamó a la reflexión al decir que “también hay que ser respetuosos, porque este Gobierno Nacional, fue votado por 56,8% de los habitantes, de nuestros vecinos. “Estamos en una situación crítica –añadió-, pero esta ciudad siempre salió adelante y esta no va a ser la excepción. Juntos vamos a trabajar para poder generar el empleo que estas obras daban. El compromiso es trabajar para que esto suceda y como lo dijo el compañero Silva, vamos a permanecer en cuarto intermedio hasta tanto ver cuáles obras son las que se reactivan y cuánta gente se incorpora”.

Un colectivo salió de Comodoro y quedó varado porque se le congeló el gasoil

Finalmente, el jefe comunal se mostró esperanzado al manifestar: “esperamos que el Gobierno Nacional aporte lo que debe aportar y que Provincia nos acompañe porque las obras públicas que tenemos paradas por PROMEBA en Fracción 14 y 15, en Las Américas, que son programas nacionales que bajaban por Provincia, Nación las descontinuó. Entonces con el gobierno provincial –enfatizó-, vamos a tener que luchar con Nación para que todo esto se reactive”.

Trabajo en conjunto para el beneficio de toda la comunidad

En ese contexto, el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, puso en valor la posibilidad de mantener una reunión con el intendente y todo su equipo, a fin de buscar una solución que dé respuesta, no sólo a la necesidad de trabajo que tienen los desocupados del gremio, sino también en materia de obras para toda la comunidad de Comodoro Rivadavia.

Comodoro podría quedarse sin ver la Copa América

Asimismo, destacó el compromiso asumido por el Ejecutivo Municipal y adelantó que “el día lunes se va a juntar una comitiva de UOCRA, con gente del Municipio y de la Cámara Empresarial, y allí van a ver qué obras se puede adjudicar de inmediato, de manera directa y qué cantidad de gente van a tomar, que es lo que nosotros estamos esperando”.

Del mismo modo, el senador nacional, Carlos Linares remarcó en primera instancia, que “estos son los resultados de las políticas nacionales, nosotros dijimos que esto iba a pasar y lamentablemente uno ve las consecuencias de malas de decisiones, pero me parece que tenemos que trabajar para la gente, por eso yo vengo a acompañar y me parece que el compromiso de intendente y del secretario general de UOCRA, como de otros gremios es fundamental. Tenemos que trabajar entre todos para solucionar este problema porque el hambre de la gente no espera”.

Son de Venezuela, migraron a Comodoro hace seis años y abrieron un negocio donde se transmiten los sabores y la cultura de su país

“Hay que tener en cuenta que el Municipio tiene un plan de obras importante que tiene que reactivar y también la provincia porque hablamos solamente de la Municipalidad como si fuera la única interlocutora. Hoy Provincia no está haciendo ningún tipo de obra pública en la ciudad, como Nación tampoco. Espero que el intendente tenga una reunión urgente con el gobernador para hablar, específicamente, de obra pública, y de cómo trabajar de manera mancomunada porque, en los momentos de necesidad, hay que ir sumando voluntades”, concluyó.