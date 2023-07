Este jueves por la noche se llevó a cabo una conferencia de Prensa en la ciudad de Trelew, a causa de los incidentes ocurridos en el barrio Planta de Gas de Trelew. Durante una caminata con los vecinos, apareció gente armada y dio inicio a una ola de violencia con presencia de “armas, piedras y gomeras”.

El candidato a gobernador por arriba Chubut, Juan Pablo Luque, Ricardo Sastre, candidato a vicegobernador y Emanuel Coliñir, candidato a intendente; participaron de una conferencia de prensa para dialogar con los medios de comunicación acerca de suceso ocurrido.

“Son punteros que identificamos cercanos al intendente Maderna, que trabajan con Torres vinieron a atacarnos. Vivimos un hecho de violencia sin precedentes”, dijo el actual intendente de Comodoro Rivadavia.

“A nosotros nos fortalece esto, no nos amedrenta. Pero no vamos a dejar a la ciudad en estas condiciones. Sabíamos lo que ocurría en la ciudad de Trelew, pero no nos imaginábamos que el nivel de violencia era de este nivel”, señaló.

Las personas que participaron del ataque quedaron filmadas en diferentes fotos y videos que grabó la gente que se encontraba presente. Al respecto, Luque dijo: “los estamos denunciando penalmente y le pedimos a la policía y a la Fiscalía que actúen adecuadamente”.

“Vamos a seguir caminando con la gente, por más que quieran amedrentar a la democracia vamos a seguir dando nuestro punto de vista”, explicó.

“Queríamos decirles que estamos muy preocupados y le vamos a decir a la justicia que actúe lo más rápido que pueda. Este es un delito in fraganti, donde hay personas filmadas que aparecen disparando armas de fuego”.

Los candidatos comentaron que “dos motos nos persiguieron en el medio de la caminata, nos cruzaban los autos y tiraban tiros al aire. Nosotros decidimos cortar la caminiata para que ninguna de las personas que estaban con nosotros resulten heridos. Por suerte no tuvimos que lamentar ninguna desgracia”.

Por otro lado, el actual vicegobernador de la provincia Ricardo Sastre, dijo que “lamentamos mucho lo que sucedió hoy. La semana pasada ellos hicieron una conferencia de Prensa porque les hicieron bigotes en una foto. Esperamos que ahora hagan una conferencia de prensa porque les hicieron bigotes en un cartel”.

Por otro lado, envió un mensaje a la comunidad trelewense: “Al pueblo de trelew les decimos que nuestro compromiso sigue intacto”.