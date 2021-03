COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, aprovechó su discurso por el inicio de sesiones ordinarias para realizarle un pedido al gobernador, Mariano Arcioni, sobre la actividad Pesquera. La puesta en valor de Comodoro como “protagonista”. “La crisis de la pandemia nos ha mostrado que en el futuro debemos garantizar la provisión de alimentos que en muchos casos no se producen en la zona. La soberanía alimentaria no es solamente cuestión del Estado Federal sino que a nivel municipal también debe enfrentarse a este problema”, señaló tras indicar que desde el municipio se buscará garantizar la actividad económica productiva en la ciudad. Y por ello, es que se apunta “ a rescatar la pesca artesanal, a través de propuestas de capacitación y acompañamiento, apuntamos a un trabajo transversal junto al turismo para mejorar la oferta gastronómica mediante la producción local de frutos de mar e impulsamos la pesca de mediana escala”. Pero además se pretende “la reactivación del Consejo Portuario local , ya que tenemos una Secretaría de pesca en la provincia y un gobierno provincial que se ha olvidado que Comodoro Rivadavia debe ser protagonista respecto a las políticas pesqueras”. “ Ayer leí en un matutino de la zona del Valle como una empresa muy importante de nuestra provincia estaba a punto de hacer inversiones de una planta procesadora de langostino en Paraguay porque no hay. Langostinos que claramente no salen de Paraguay, langostino que sale de acá enfrente y que resulta que permitimos que ese recurso tan valioso para nosotros se lleve a otro lugar, se generen inversiones importantes fuera del país y se generen cerca de 300 puestos de trabajo con el recurso de los chubutenses”, sostuvo. Por lo que Luque le pidió al gobernador que le de su lugar a la ciudad petrolera en este tipo de actividad. “Yo instó al gobernador de la provincia Chubut a que se acuerde de Comodoro Rivadavia, ciudad de la cual es originario. Tiene un enorme potencial respecto a la cuestión pesquera y nosotros los comodorenses tenemos la obligación de trabajar en conjunto para poder lograr que - una vez por todas- los permisos pesqueros que le corresponde a nuestra vuelvan a Comodoro y que el trabajo se lleve adelante en Comodoro”.