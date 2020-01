COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes se realizó la presentación oficial de la Corrida en el Casino de Suboficiales de la Policía de Chubut, con la participación del intendente Juan Pablo Luque, y valoró que desde el municipio apoyarán "la organización de este tipo de eventos porque es prioridad de nuestras políticas deportivas sostenerlos y profundizarlos."



En la oportunidad, estuvo junto al viceintendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Deportes, Carlos Portas; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo; el subsecretario de Gestión Patrimonial y Turismo, Eduardo Carrasco; y el subsecretario de Comunicación, Christian Blotta. En tanto, en representación de la entidad organizadora participó Claudia Zamit; además del Gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; y agrupaciones de atletismo de la región.



Al referirse a la prueba clásica de atletismo más convocante de Sudamérica, que se realizará el próximo sábado 25 de enero en la ciudad, el intendente expresó que "es fundamental que el Municipio acompañe la organización de este tipo de eventos porque es prioridad de nuestras políticas deportivas sostenerlos y profundizarlos. No podemos perder un ícono del deporte de nuestra ciudad y la región”, acentuó.



En ese tenor, brindó tranquilidad a la comunidad deportiva al subrayar que ninguna dificultad propia del contexto socio-económico que se vive en la región pondrá en riesgo la concreción de la Corrida, “porque somos una de las ciudades más pujantes de la Patagonia y de la Argentina, con un fuerte sentido de promoción del deporte”.



“Estamos orgullosos de poner nuestro granito de arena para conservar esta Maratón que es central en el deporte de nuestra ciudad. Es otro puntal para fomentar el turismo, por el número de familias que convoca, y presentar a Comodoro como ciudad referente en esta materia”, cerró Luque.



Corrida inclusiva



Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, explicó que no es la primera vez que el Municipio respalda la organización de la Corrida para que se concrete con éxito; pero destacó que “en esta oportunidad, se avanzó en alternativas para mejorar las posibilidades de inclusión de personas con discapacidad en el deporte”.



En ese sentido, anunció la incorporación de la Categoría Especial en 800 metros, “para ampliar la participación de las personas con discapacidad. Podrán hacerla caminando o corriendo, pero era nuestra obligación generar un espacio de estas características”.



Entre otras gestiones conjuntas que se llevan adelante, Martínez adelantó que “en esta edición habrá mejoras en cuanto a las inscripciones de las categorías adultas; y, por otra parte, se preverá con tiempo la entrega de los kits de competición. Son pequeñas

modificaciones para llegar al día de la carrera con la menor cantidad posible de inconvenientes”, señaló.



Continuar la tradición



Desde la organización, Claudia Zamit valoró el respaldo del Municipio para la realización de la edición N° 56 de la Corrida, asegurando que “sin este acompañamiento no podríamos llevarla a cabo”. Hizo hincapié en la complejidad que significa la organización solitaria de un evento deportivo internacional y volvió a expresar: “quiero agradecer por este esfuerzo que hace el Municipio para mantener en pie esta propuesta deportivo-cultural, que forma parte de la historia de la ciudad. Es muy importante para la familia Zamit y la comunidad que esto se pueda concretar”, finalizó.