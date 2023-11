Luque: “tengo la obligación de ser crítico de lo que no hicimos bien o lo que todavía no hemos logrado"

El intendente Juan Pablo Luque participó este jueves de la jornada de reflexión y celebración por los 40 años de democracia en Argentina, que se realizó en el Centro Cultural. Hubo charlas, mesas de debate y el cierre musical de los reconocidos artistas nacionales Yamila Cafrune y Mariano Saravia.

Desde las primeras horas de la tarde se desarrolló la jornada cultural enmarcada en los 40 años del regreso a la Democracia que se conmemoró el pasado 30 de octubre. La propuesta realizada por el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura junto a la UNPSJB, bajo el lema "Más participación para más ciudadanía", contó con charlas, muestras, proyecciones, música y danza en el Centro Cultural.

Después de interesantes mesas de debates con destacados invitados de Comodoro Rivadavia y también especialistas nacionales, el intendente Juan Pablo Luque participó de una de ellas y en el comienzo de su discurso repasó su crianza en pleno sistema democrático. “La dictadura militar no la viví, pero sí la vivieron mis padres, nos tocó gracias a Dios desarrollarnos completamente durante este periodo democrático”, señaló.

Luque reflexionó que “tenemos que hacer una profunda autocrítica quienes gobernamos. Uno tiene que cuestionarse e interpelarse siendo parte de un proyecto político, con el que hemos recuperado muchísimos derechos en los últimos tiempos”.

Sin embargo, “tengo la obligación de ser crítico de lo que no hicimos bien o lo que todavía no hemos logrado, de darle esa felicidad al gran pueblo argentino en cuanto a los derechos fundamentales que nosotros abrazamos y defendemos”.

En otro párrafo, el mandatario local se refirió a su profundo orgullo “por nuestra universidad, pero no puedo decir lo mismo respecto a las políticas públicas que se han desarrollado dentro de la provincia del Chubut con relación a la educación primaria y secundaria en los últimos tiempos. No se ha sabido darle lo mínimo y necesario, no se han garantizado los días de clases ni educación de calidad”.

Por otro lado, el intendente resaltó que “hay herramientas que nos permiten en democracia hacer cosas que mejoren la calidad de vida de la gente. En jornadas como éstas tenemos que lograr que haya mayor cantidad de jóvenes que decidan involucrarse en política, lo necesitamos ahora. En estos momentos donde la Argentina está interpelando hacia dónde quiere ir, tenemos mayor obligación de poder contar por qué es importante transformar nuestros pueblos”.

Finalmente, Luque sostuvo que “el desafío que tenemos hacia adelante es dar respuesta que la política no tiene que ser un privilegio, sino un servicio público donde nosotros tenemos que honrar el cargo, y yo estoy realmente orgulloso de lo que hemos construido entre todos. Hemos crecido como ciudad en muchos aspectos y hemos podido mejorar la calidad de vida a quienes más necesidades tienen. Integramos un proyecto político donde la justicia social es nuestro objetivo más importante. Ojalá que este 19 de noviembre demos un paso hacia la esperanza y el futuro”.

Luchas colectivas y una universidad pública

La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco, remarcó que “estamos defendiendo justamente la educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad. Un mensaje para transmitir a todos los jóvenes es que aprovechen, disfrutan y vivan la educación universitaria”.

Repasó la historia de la universidad y puso en valor “muchos derechos conquistados, pero con muchas luchas, pérdidas y dolores en el medio, que no todos lo hemos vivido. Aquel sistema universitario privado era para unos pocos, y acá está presente una de esas luchadoras de aquella época, Cristina, y también están en nuestra memoria los primeros luchadores jóvenes”.

En ese entonces, Comodoro Rivadavia marcó “esa solidaridad y compromiso con determinados principios que son colectivos y no individuales, me parece muy importante y digno de destacar”.

El único camino para llegar a esos objetivos comunes

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, agradeció el trabajo de la UNPSJB por la realización conjunta con el Municipio de la jornada cultural. “Los jóvenes son nuestro futuro del país y nuestra querida ciudad, tenemos que hacer hincapié en repensar el pasado, para que el presente que estamos viviendo, sea el camino que nos lleve a ser esos ciudadanos que el país y nuestra ciudad se merece”.

La funcionaria agradeció la participación de “estos grandes políticos que marcaron e hicieron grande a nuestra ciudad. Agradezco las reflexiones que cada uno pudo aportar a la mesa. A los jóvenes les digo que defendamos la democracia porque es el único camino para llegar a esos objetivos que tenemos todos en común, de tener esa Patria grande, mayores posibilidades de progreso y un bienestar común”.