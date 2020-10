En esta ocasión, se entregaron dos nuevos mejoramientos de vivienda: uno en barrio Moure y otro en Fracción 14. En lo que va de la gestión, se realizaron casi 30 ampliaciones destinadas a familias de bajos recursos que, con la ayuda de la Municipalidad, mejoraron su calidad de vida.



Fernanda, una de las beneficiarias, vive con sus dos hijos en barrio Moure y gestionó ante el Municipio la posibilidad de mejorar el lugar: “Era una casillita muy chiquita, humilde. Fui a la Municipalidad a pedir si me podían ayudar con un módulo y al final me construyeron esto, por lo cual estoy más que agradecida porque era impensado para mí”, reconoció emocionada. Y destacó que “esto nos cambia la vida diaria, la rutina con los chicos, sus espacios”.



La vecinalista del barrio Moure, Dora Gerez, resaltó que “esto es un gran avance para familias de escasos recursos, que necesitan mejorar su vivienda. Valoro el equipo municipal de Juan Pablo Luque porque están atentos a todos los planteos que les hacemos llegar. Hoy podemos darle la tranquilidad a la vecina y a sus hijos de tener una mejor calidad de vida”.



En otra ampliación construida en Fracción 14 van a vivir Miriam y sus dos hijas. La beneficiaria, que pasó por momentos muy duros, se mostró feliz por disfrutar de este nuevo presente: “Tengo dos nenas, vivo con mi hermano, hace dos años que soy viuda y estoy muy contenta con esta ampliación porque nos agrandó el espacio y ahora tenemos dos dormitorios y la cocina. Antes no nos podíamos ni mover, esto nos cambia mucho la rutina. Estamos muy felices”.



“Familias que pueden vivir mejor con este granito de arena que aporta la Municipalidad”



El intendente Juan Pablo Luque fue el encargado de entregar las obras y apoyar a las familias beneficiadas: “Hoy acompañamos a dos familias más que tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Nuestra intención es llegar a gente que lo necesita, que la Municipalidad detecta a través de encuestas sociales. En este caso hemos detectado que claramente necesitaban ayuda y ahora pueden vivir mejor con este granito de arena que pone el Municipio”.



Sobre el programa, afirmó que “nos habíamos puesto un objetivo este año que era entregar 50 viviendas de este tipo y tengo que felicitar el gran trabajo que están haciendo desde la Subsecretaría de Hábitat Municipal, trabajando en conjunto con las vecinales”.



Por su parte, el subsecretario de Hábitat, Miguel Araneda, resaltó que “el balance es positivo, estamos contentos de llegar a la gente. Desde que comenzó la gestión llevamos entregados 30 mejoramientos habitacionales y todavía tenemos cerca de 10 o 12 viviendas más para entregar”.



Sobre los beneficiarios, aseguró que “son todas familias de bajos recursos y nosotros los apoyamos con el equipo social. Según la necesidad, actuamos. Hay que gente que necesita tres ambientes y otros necesitan ´núcleo semillas´ que son cocina/comedor y baño, que es una ayuda para que la familia también pueda ampliar a futuro”.