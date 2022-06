Luque: "El Municipio trabaja todos los días para que las personas en estado de vulnerabilidad se sientan contenidas”

El intendente Juan Pablo Luque estuvo presente en los festejos por el 44° aniversario del Hogar Pablo VI y destacó la posibilidad de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. “El Municipio trabaja todos los días para que las personas en estado de vulnerabilidad se sientan contenidas”, aseguró.

El Hogar Pablo VI celebró sus 44 años con un gran té para que los adultos mayores puedan disfrutar de una tarde diferente después de dos años de pandemia. El intendente Juan Pablo Luque y su equipo de trabajo formaron parte de la celebración para destacar la tarea que realizan en la institución en pos de mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad.

Estuvieron presentes el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey; el secretario de Salud, Carlos Catalá; el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo; la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; la titular de la Dirección de Adultos Mayores, Viviana Traversa; el subsecretario de Modernización y Transparencia; Pablo Francavilla; y la concejal Viviana Navarro.

En este marco, el jefe comunal manifestó su alegría por compartir los festejos por un nuevo aniversario del Hogar Pablo VI y destacó la labor de su personal. “Debemos valorar el trabajo, la vocación de servicio, la solidaridad y el sentimiento de tener este trabajo que llevan adelante y que nosotros valoramos muchísimo. No es sencillo trabajar con personas en estado de vulnerabilidad. No es fácil llevarlo adelante si uno no tiene una vocación real”, subrayó.

“Nuestro gabinete tiene una gran vocación social y siempre estará a disposición para trabajar en conjunto. Sabemos el trabajo importante que hacen y tenemos que agradecerles enormemente por todo lo que hacen. Es muy necesario el amor que tienen para la labor que llevan adelante por los adultos mayores”, afirmó.

Continuando en esta línea, Luque instó a continuar trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida. “Hablamos con el doctor Catalá para ver qué podemos hacer desde la Secretaría de Salud para colaborar. Creo que hay mucho para poder aportar. Mientras podamos gestionar entre el Gobierno provincial y la Municipalidad vamos a lograr darle una mejor calidad de vida para todas las personas que están en un estado de vulnerabilidad”, consideró.

Volver a celebrar

Por su parte, Ivana Dubrovich, directora del Hogar Pablo VI, agradeció la presencia de los funcionarios municipales y valoró el acompañamiento permanente de la gestión de Juan Pablo Luque. “Es un honor tenerlos con nosotros y que puedan participar de este festejo. Gracias intendente porque a través de Marcelo Rey y de Viviana Traversa pudimos articular formas de trabajo y ponernos de acuerdo en cuidar y proteger a nuestros adultos mayores. Estamos muy contentos de poder llegar a estos festejos después de dos años de pandemia”, subrayó.

Asimismo, Dubrovich destacó el trabajo del personal de la institución en la época más dura del COVID-19. “La pandemia afectó mucho nuestra dinámica de trabajo, pero quiero destacar el acompañamiento de todos mis compañeros porque tuvimos que salir de la zona de confort y desarrollar otras tareas para seguir cuidando a los adultos mayores. Todos atravesamos este proceso, que fue difícil para todos, pero juntos pudimos salir adelante y avanzar”, consideró.

En tanto, María Eugenia Calvaris, quien fue directora de la institución durante ocho años y ahora se desempeña como delegada del Ministerio Desarrollo Social del Chubut, destacó el acompañamiento del Municipio y de Provincia. “Hemos trabajado durante años bastante duros, pero siempre destacamos el compromiso que hay desde Provincia y desde el Municipio porque nos han ayudado muchísimo en los últimos años. No solo en el Hogar Pablo VI sino también en La Casa Del Niño, Los Grillitos, Braille, que son instituciones donde hay personas vulnerables que necesitan nuestro apoyo”, ponderó.

“Sin el Municipio y sin Provincia no se puede trabajar. El trabajo en equipo se tiene que destacar y debemos continuar generando mejores condiciones de vida para todos aquellos que lo necesiten”, aseguró Calvaris.