Lunes nublado y con máxima de 15°C: así estará el lunes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Este lunes 8 de septiembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly comenzarán la semana con condiciones típicamente invernales. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 7°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzaría los 15°C por la tarde.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Sin embargo, la intensidad del viento será uno de los factores a tener en cuenta: durante la mañana se prevén ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas costeras y elevadas.

El clima fresco y ventoso podría extenderse hacia el martes, aunque se espera una leve mejora en las condiciones para la segunda mitad de la semana. Se recomienda tomar precauciones al circular por rutas abiertas y asegurar objetos sueltos en el exterior de los hogares.

Para el martes 9 de septiembre, las condiciones no mejorarán demasiado. El SMN pronostica una jornada más fría, con una mínima de 6°C y una máxima de apenas 12°C. Durante la madrugada y la mañana se esperan neblinas, mientras que hacia la tarde podrían registrarse lluvias aisladas. Ya por la noche, el cielo permanecerá nublado y las ráfagas de viento podrían intensificarse hasta alcanzar los 70 km/h.

Con respecto al miércoles 10 de septiembre, continuará con condiciones similares. El SMN pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que el resto del día se mantendrá mayormente nublado. A lo largo de la jornada, los vientos del oeste y suroeste soplarán con fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

RAWSON

8/09: Mínima de 9 y máxima de 16°C. Nublado durante toda la jornada y ráfagas de 50 km/h.

9/09: Mínima de 8 y máxima de 13°C. Nublado en gran parte de la jornada. Sin embargo por la tarde se esperan lluvias aisladas. Ráfagas de 50 km/h.

10/09: Mínima de 11 y máxima de 18°C. Nublado durante toda la jornada y máxima de 60 km/h.

TRELEW

8/09: Mínima de 7 máxima de 16°C. Nublado durante toda la jornada y ráfagas de 50 km/h.

9/09: Mínima de 6 máxima de 15°C. Nublado durante gran parte de la jornada y lluvias aisladas por la tarde. Ráfagas de 50 km/h.

10/09: Mínima de 11 máxima de 19°C. Nublado durante toda la jornada y ráfagas de 70 km/h.

Con información deL SMN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR