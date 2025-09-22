Aunque el calendario diga que la primavera ya arrancó, en Comodoro y Rada Tilly parece que el invierno todavía no entregó las llaves. Este lunes 22 de septiembre la máxima prevista apenas se clava en los 10°C y la mínima en 6°C.

Eso sí, a las 6 de la mañana el termómetro ya marcaba 9,8°C, con una sensación térmica bastante menos simpática: 6,5°C. Traducción: capaz que durante la tarde la temperatura se anime a superar la máxima oficial (como siempre, la primavera comodorense tiene vida propia).

El cielo seguirá nublado todo el día, con chances bajas de lloviznas aisladas durante la mañana (entre el 10% y el 40%), pero después la cosa se estabiliza y ya no se espera agua para la tarde-noche.

El viento, nuestro viejo conocido, también dirá presente: ráfagas que durante la mañana y la tarde rondarán los 59 km/h, y que a la noche bajarán un toque hasta los 50 km/h. Nada que un comodorense no pueda bancarse con el camperón de confianza.

🔮 Martes 23 de septiembre. El panorama no cambia demasiado: otra vez máxima de 10°C y mínima de 3°C, con el cielo completamente nublado. La buena: no habrá viento fuerte, así que se podrá caminar sin sentir que uno va a despegar como barrilete.

PERSPECTIVAS PARA LA PRIMAVERA EN PATAGONIA

Estos son los puntos más importantes del pronóstico estacional (septiembre-octubre-noviembre) para la Patagonia:

Precipitaciones: se esperan lluvias normales o inferiores a lo normal en general para la Patagonia.

Temperaturas: se proyectan temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del sur, incluyendo el centro y norte de la Patagonia.

Fenómeno climático de fondo: el informe del SMN menciona la influencia de El Niño, que suele intensificar ciertas tendencias como mayores temperaturas o modificaciones en patrones de lluvias.

🔮 Perspectivas específicas para la Patagonia

Calor por encima de lo normal. La primavera podría sentirse más cálida de lo típico, especialmente en los sectores centrales y norpatagónicos. Días templados-cálidos podrían aparecer más seguido, lo que puede aliviar un poco el frío, pero también generar incomodidad en zonas altas o menos protegidas. Menos lluvias de lo habitual / déficits hídricos. Si las lluvias vienen por debajo del promedio, se puede profundizar el déficit de humedad, lo que puede afectar pastizales, fuentes de agua, escorrentías y, eventualmente, la provisión hídrica para poblaciones más aisladas.