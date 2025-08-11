Comodoro Rivadavia y Rada Tilly arrancan este lunes 11 de agosto con un clima húmedo e inestable.

A las 6 de la mañana, la temperatura era de 9,8 °C, con una sensación térmica de 8,2 °C y una humedad del 71 %. El cielo permanecía mayormente cubierto y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias estarán presentes de manera intermitente a lo largo de la jornada.

Para la mañana y la tarde, se prevén precipitaciones aisladas con una probabilidad que oscila entre el 10 % y el 40 %, acompañadas de nubosidad persistente. Hacia la noche, el panorama se volverá más inestable, con lluvias más generalizadas y la presencia de viento, cuyas ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

La máxima estimada para este lunes será de 14 °C, mientras que para el martes 12 de agosto se espera un descenso leve: la mínima será de 6 °C y la máxima de 12 °C.

Las primeras horas de la madrugada registrarán lluvias aisladas, que se intensificarán en forma de chaparrones durante la mañana. En horas de la tarde, el cielo se mantendrá nublado, pero con menor probabilidad de precipitaciones. El viento seguirá presente, aunque con ráfagas que no superarían los 50 km/h.

Recomendaciones para conducir con lluvia