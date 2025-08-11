Lunes con probabilidades de lluvias y una máxima de 14° C
Así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 11 de agosto.
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly arrancan este lunes 11 de agosto con un clima húmedo e inestable.
A las 6 de la mañana, la temperatura era de 9,8 °C, con una sensación térmica de 8,2 °C y una humedad del 71 %. El cielo permanecía mayormente cubierto y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias estarán presentes de manera intermitente a lo largo de la jornada.
Para la mañana y la tarde, se prevén precipitaciones aisladas con una probabilidad que oscila entre el 10 % y el 40 %, acompañadas de nubosidad persistente. Hacia la noche, el panorama se volverá más inestable, con lluvias más generalizadas y la presencia de viento, cuyas ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.
La máxima estimada para este lunes será de 14 °C, mientras que para el martes 12 de agosto se espera un descenso leve: la mínima será de 6 °C y la máxima de 12 °C.
Las primeras horas de la madrugada registrarán lluvias aisladas, que se intensificarán en forma de chaparrones durante la mañana. En horas de la tarde, el cielo se mantendrá nublado, pero con menor probabilidad de precipitaciones. El viento seguirá presente, aunque con ráfagas que no superarían los 50 km/h.
Recomendaciones para conducir con lluvia
- Reducir la velocidad para tener mayor control del vehículo y más tiempo de reacción.
- Aumentar la distancia de frenado con el vehículo de adelante, ya que el pavimento mojado reduce la adherencia.
- Encender las luces bajas y, si hay niebla o lluvia intensa, usar también las antinieblas.
- Evitar frenadas y giros bruscos, para prevenir derrapes.
- Mantener los limpiaparabrisas en buen estado y verificar el nivel de líquido limpiador.
- Circular por huellas marcadas por otros vehículos, donde el agua es menor y la tracción mejor.
- No cruzar calles o rutas inundadas si no se conoce la profundidad del agua.
- Tener precaución con el hidroplaneo: si el vehículo pierde contacto con el asfalto, soltar el acelerador suavemente y mantener la dirección.
- Revisar neumáticos para asegurar que tengan la presión y el dibujo adecuados.
- Evitar distracciones y mantener ambas manos en el volante.