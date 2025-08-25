Comodoro Rivadavia y Rada Tilly iniciarán la semana con condiciones climáticas agradables en cuanto a temperaturas. A las 6 de la mañana de este lunes, el termómetro marcaba 8,3°C, con una sensación térmica de 4,4°C. Para la tarde, se prevé una máxima de 15°C.

El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin pronóstico de lluvias. El viento estará presente con ráfagas que no superarán los 50 km/h durante la tarde, y que podrían alcanzar hasta 69 km/h hacia la noche.

En cuanto a los días siguientes, para el martes 26 de agosto se espera una mínima de 6°C y una máxima de 14°C, con cielo cubierto y ráfagas de hasta 50 km/h en la mañana y 59 km/h durante la noche.

El miércoles 27 presentará un leve ascenso de la temperatura: mínima de 6°C y máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado y ráfagas que no superarían los 69 km/h en la primera parte del día.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.