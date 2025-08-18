Comodoro Rivadavia y Rada Tilly comenzaron la jornada de este lunes con temperaturas templadas y un clima que invita a disfrutar al aire libre. A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 4,8 °C, con cielo parcialmente nublado y presencia de neblina. La humedad alcanzaba el 94%, aunque sin presencia de viento, lo que aportó una sensación de calma en la ciudad.

Con el correr de las horas, se espera que el clima mejore: la temperatura máxima rondará los 12 °C durante la tarde, en una jornada sin pronóstico de lluvias ni chaparrones y con condiciones estables. Si bien el cielo se mantendrá con algunas nubes, el hecho de que no se prevean ráfagas de viento hará que sea un día ideal para caminar, realizar deportes o simplemente salir a pasear, siempre con algo de abrigo.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el martes 19 de agosto se presentará con condiciones similares, aunque con un leve aumento de la temperatura. La mínima será de 10 °C y la máxima alcanzará los 14 °C, con cielo parcialmente nublado.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.