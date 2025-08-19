A fines de agosto se producirá un fenómeno astronómico poco común conocido como Luna negra, que suele pasar inadvertido para la mayoría de las personas. Se trata del momento puntual cuando hay dos lunas nuevas en un mismo mes calendario, algo inusual, ya que lo habitual es que solo se registre una.

A diferencia de la Luna llena, que ilumina intensamente el cielo nocturno, la Luna negra es casi imperceptible: durante la fase de luna nueva, la cara iluminada queda orientada en dirección opuesta a la Tierra, lo que impide que refleje la luz solar.

Cuando esta situación se repite dos veces en un mes, recibe el nombre de Luna negra. Se trata de un fenómeno fascinante y poco frecuente que tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto, y cuya próxima aparición recién se repetirá en 2027.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

¿Qué es la Luna negra?

Según el portal Sky Tonight, el término Luna negra se utiliza para describir situaciones particulares relacionadas con la fase de Luna nueva. En total, existen tres acepciones principales:

Luna negra calendárica: ocurre cuando en un mismo mes calendario se registran dos lunas nuevas. Como el ciclo lunar dura alrededor de 29 días, en algunos meses puede darse una segunda Luna nueva. Luna negra estacional: se produce cuando aparece una Luna nueva extra dentro de una estación astronómica. Generalmente, cada estación cuenta con tres lunas nuevas, pero si ocurre una cuarta, la tercera recibe el nombre de Luna negra. Mes sin Luna nueva: la tercera acepción se da cuando no hay Luna nueva en todo un mes. Esto suele suceder en febrero, ya que es el único mes más corto que la duración de un ciclo lunar.

Tipos de Luna Negra

Existen distintas formas de clasificar este fenómeno: