Tras el violento episodio que vivió durante un encuentro de la Primera C entre Central Ballester y Victoriano Arenas, Luis Ventura fue dado de alta del Sanatorio Trinidad de Palermo. A su salida, brindó declaraciones conmovedoras a la prensa.

Con su característico estilo directo, el periodista compartió en detalle la experiencia que le tocó atravesar en primera persona.

La visita de Victoriano Arenas a Central Ballester se vio empañada por una pelea en el campo de juego este domingo. El incidente incluyó agresiones dirigidas al entrenador visitante, quien es el periodista Luis Ventura. La situación generó gran revuelo entre los asistentes y dejó en evidencia la tensión que puede existir en el fútbol amateur.

Agredieron a Luis Ventura en un partido de Victoriano Arenas: ¿cómo está de salud?

“Vi que el tipo venía de frente. Nunca esperé que me iba a pegar donde me pegó. Si me pegaba un poco más arriba, me mataba. Me hice una tomografía porque el golpe fue muy cerca de la sien”, reveló Ventura visiblemente afectado, en diálogo con Puro Show, a la salida del centro médico.

Pero lejos de victimizarse, el conductor de Secretos Verdaderos fue directo: “A mí no me van a correr. Yo voy a volver al banco como corresponde, aunque mañana tenga que jugar con Ballester”.

En su relato, Ventura dejó en evidencia lo que considera un entramado de corrupción que rodea al fútbol de ascenso: “Este tipo favorecía las apuestas clandestinas, se llenó los bolsos a costillas del esfuerzo de los compañeros. Entregaba partidos, puntos y jugadas. Tengo un video donde quiere sobornar a la comisaría”, denunció, sin titubeos.

‘Nos masacraron’: el dramático relato de Luis Ventura tras ser golpeado en un partido de Primera C

Consultado por la causa judicial y la demora en identificar al agresor, fue contundente: “¿A vos te parece que, con todos los videos que hay, todavía no lo agarran? No hay ni habrá. Olvídense. Ese tipo me metió una piña con una campera bien visible y no lo buscan”.

Y cerró, muy movilizado: “Yo cuento lo que pasó con el arbitraje, con la escalera, las facas que vi, nuestro arquero está todo tajeado. Es una locura. Lo único que quiero es que resuelvan esto antes de que maten a alguien. No quiero más chamuyo. Quiero acción. Yo soy periodista. Y voy a seguir contando lo que veo”.