Comodoro Turismo presentó a través de su canal de Youtube el Fascículo Nº 3 de la colección Rocas Coloradas: Evolución geológica y geomorfológica del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

Se trata de un proyecto realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con el acompañamiento de Comodoro Turismo, y ya se puede descargar gratuitamente en www.edupa.unp.edu.ar

Esta edición cuenta con la participación de los docentes Nicolás Foix, como líder del equipo de investigación; Alejandro Montes, Mariela Ocampo, Silvana Rodríguez y Javier Casanova. En la presentación participaron Javier Tolosano y Nicolás Foix, docentes e investigadores de la UNPSJB.

Sobre el proyecto en colaboración Javier Tolosano comentó que “este es el tercer fascículo que hacemos público y presentamos a la comunidad. Estamos realmente muy contentos porque hemos plasmado un poco el trabajo que iniciamos en 2018 y que va dando sus frutos”.

Además adelantó sobre los próximos tomos y resaltó que “la idea es, a partir de esta presentación, continuar con el fascículo Nº 4 sobre paleontología; el fascículo Nº 5 de vegetación terrestre; el fascículo Nº 6 de diversidad marina costera; el fascículo Nº 7 sobre fauna terrestre; y para finalizar el fascículo Nº 8 sobre la temática del turismo y la sostenibilidad del Área Natural Protegida Rocas Coloradas que integraría los ocho fascículos de esta colección”.

“Reconozco en Nicolás una gran capacidad de transmitir y divulgar el conocimiento. Tiene una facilidad de transformar las cosas complejas de la ciencia en algo realmente accesible a todo el público. Este fascículo tiene una información muy diversa de la zona de Rocas Coloradas, muy descriptiva, pero de fácil lectura y comprensión para toda la comunidad”, concluyó Tolosano.

Por su parte, Nicolás Foix, destacó sobre el fascículo que “en este caso me parece que no es un intento de acercar la universidad a la comunidad de Comodoro, sino que la Universidad es parte de Comodoro, así como también lo es Rocas Coloradas. Por eso creo que es un proyecto de todos y cuanta más gente participe será mejor”.

“La propuesta es poder contar esa historia que está preservada en el Área Protegida. Cuando uno ve un paisaje, por ejemplo como los que vemos en Rocas Coloradas, con formas llamativas, colores llamativos, al visitante común se le generan un montón de preguntas. Desde hace cuánto que se formó, por qué tiene esas líneas inclinadas, esas formas tan caprichosas. La idea es poder darles las respuestas a estas preguntas” explicó durante la charla transmitida en el canal de YouTube de Comodoro Turismo.

Destacó la importancia del cuidado del Área Natural Protegida, el trabajo diario de los preventores y las medidas para disfrutar y preservar Rocas Coloradas. Entre ellas, transitar por caminos habilitados, no apoyarse ni subirse en las geoformas y no llevarse fósiles ni troncos petrificados. “La recomendación es no hacerlo porque en realidad estamos perjudicando al patrimonio”, finalizó Foix.

El vicepresidente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, comentó sobre la publicación: "Nos alegra mucho y nos pone muy orgullosos poder sumarnos a este trabajo que realiza la universidad. Un trabajo con mucho tiempo de investigación y territorio que ha hecho la facultad a través de sus profesionales de primer nivel, en donde realmente nos nutre de información importante para la difusión y preservación de Rocas Coloradas"

"De a poco vamos completando esta colección donde contamos por qué tenemos el área que tenemos y a qué se debe la espectacularidad de Rocas Coloradas. Pronto, en el corto plazo, estaremos presentando la cuarta edición de paleontología" concluyó Carrasco.