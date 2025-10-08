Luego de dos horas de suspensión, restablecen el servicio de colectivos a Zona Norte

Debido a la alerta naranja por fuertes ráfagas que afecta a Comodoro Rivadavia, la empresa de transporte Patagonia Argentina suspendió temporalmente el servicio de colectivos que circulan hacia Zona Norte.

La medida, explicaron, buscó resguardar la seguridad de los pasajeros y conductores ante las condiciones climáticas adversas. Cerca de las 15, desde la empresa señalaron que el servicio comenzó a normalizarse.

SIN COLECTIVOS HACIA ZONA NORTE DE COMODORO

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que se interrumpió momentáneamente el servicio del transporte público de pasajeros hacia zona norte, debido a complicaciones para circular en la ruta 3, a la altura del “Infiernillo”.

Las líneas de zona sur continuaron circulando con normalidad, por lo que las autoridades solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios debido al estado del tiempo.

QUÉ ES LA ALERTA NARANJA Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

La alerta naranja por fuertes vientos es una advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina que indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Este nivel de alerta implica que se esperan ráfagas intensas de viento que pueden superar los 60 km/h e incluso alcanzar valores superiores a los 100 o 120 km/h, con capacidad de causar daños materiales y alteraciones en la normal circulación urbana y en las actividades cotidianas. No es un nivel máximo, pero sí uno de riesgo alto que requiere atención y preparación especial de la población.

Ante esta situación, se recomienda a la población extremar las precauciones para minimizar riesgos. Se aconseja evitar trasladarse por zonas arboladas durante los vientos fuertes y no manipular cables eléctricos o columnas de alumbrado, y asegurar o retirar objetos sueltos en balcones, ventanas o construcciones que puedan volar o caer provocando daños o accidentes. También es importante no circular por calles anegadas y respetar las normas para la disposición de residuos, ya que las obstrucciones pueden empeorar situaciones de anegamiento.

Además, se recomienda estar atento a la información oficial actualizada y seguir las indicaciones de las autoridades locales para protegerse, acortar desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante el pico del fenómeno meteorológico. Estas medidas incluyen mantener a los niños y adultos mayores en lugares seguros y no exponerse innecesariamente a los efectos del viento fuerte, para así prevenir accidentes y daños personales. La alerta se mantiene activada mientras persistan condiciones de riesgo.