Por Viviana Gallardo Por Viviana Gallardo

HISTORIAS DE VIDA "Mumy", la historia de una lucha desde la niñez para vivir sin etiquetas y reconocerse como persona no binaria A los 10 años comenzó a transitar un proceso de dudas acerca de quién era y que no se sentía del todo cómoda con todo lo que debería hacer o gustarle por ser mujer, pasó por un proceso de transición a lo masculino y estuvo a un paso de inyectarse testosterona. Pero gracias al apoyo de su familia, amigos y acompañada de terapia pudo lograr entender quién era y reconocer su identidad. “Deberíamos entender que se trata empatía, a mí me importa que la gente sepa que existimos, que vivimos acá, que tenemos un trabajo, que no molestamos a nadie y solo intentamos ser feliz".