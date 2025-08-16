Luciano Pereyra deslumbró en una noche inolvidable durante la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche

En el segundo día de la Fiesta Nacional de la Nieve, Luciano Pereyra fue el gran protagonista de la jornada con un espectáculo que llenó por completo el Centro Cívico y regaló al público una velada que quedará en la memoria de muchos. A pesar del frío, el clima acompañó para que se viviera una auténtica celebración popular.

Luego del acto de apertura, el artista apareció en escena entre aplausos y gritos de emoción. Por pedido del público, abrió su show con “Voy a brindar”. Vestido con un abrigo grueso y una sonrisa cómplice, saludó con un cálido “Buenas noches Bariloche”, dando inicio a un repertorio que mezcló éxitos de siempre, temas recientes y momentos íntimos cargados de emoción.

Desde el comienzo se escucharon canciones como “Hasta el alma”, “Sin testigos” y “Te estás enamorando de mí”, seguidas de infaltables como “Chaupi corazón”, “Como tú” y “El vestido rojo”, uno de los más coreados por los presentes.

La atmósfera se volvió romántica cuando, con la iluminación tenue, Pereyra preguntó si la noche ameritaba canciones de amor. Así llegaron "Enséñame a vivir sin ti" y una emotiva versión en guitarra de "Si no es muy tarde", mientras la plaza se iluminaba con las luces de los celulares.

Más adelante, al interpretar “Porque aún te amo”, el cantante aprovechó para anunciar que el próximo 20 de agosto estrenará un nuevo tema junto a David Bisbal, una noticia que fue recibida con entusiasmo por el público.

El ritmo se encendió nuevamente con “Ahora resulta”, que incluyó la proyección de Emanero en pantalla, y con “22 de marzo”. Luego, un mix de grandes éxitos puso a todos a bailar: “Seré”, “Tu dolor”, “Es mi culpa”, “Perdóname”, “Que no se le olvide” (junto a Nacho), “Aunque te enamores” y “Y así… así”.

Hacia el cierre del show, interpretó “Quédate conmigo” y “Si te vas”, finalizando en primera instancia con “Qué suerte tiene él”. Pero los gritos de los fans lo hicieron regresar para despedirse con “Como tú”, coronando casi una hora y media de pura música y emoción.

Esta segunda noche de la Fiesta de la Nieve tuvo su momento más alto con el primer gran show artístico de esta edición, reflejando la fuerte conexión del público con uno de los músicos más queridos del país.