Luciana Salazar fue denunciada por sus vecinos a raíz de un insólito motivo: "Estoy sin ropa"

Luciana Salazar vuelve al ojo de la tormenta por un supuesto comportamiento singular, en este caso no se vincula con su ex Martín Redrado, sino con los vecinos del excéntrico edificio en el que reside en Núñez. Parece que se cansaron de sus excusas y decidieron contar el conflicto en la televisión.

Este martes en Intrusos (América TV), Maite Peñoñori contó que Lulipop enfrenta una situación muy tensa con sus vecinos, con quienes no puede llegar a un buen entendimiento.

"Una vecina sufre las filtraciones del departamento de arriba al suyo, que le pertenece a Luciana", comentó la panelista en el programa de Flor de la V.

Peñoñori indicó que la denunciante no puede entenderse con la ex vedette: "En el grupo de WhatsApp del edificio, esta vecina dice: le estoy pidiendo que me deje entrar porque necesitan ver cuál es el problema para resolverlo, pero ella no deja entrar a nadie'".

La panelista reveló que lo más llamativo fue la excusa que Luli le dio a su vecina. "La vecina fue con un electricista porque cada vez que filtra agua, le salta el disyuntor. El electricista le tocó la puerta Luli y ella le contestó: 'no puedo abrir porque estoy desnuda'", detalló.

Por último, la Peñoñori remarcó que la ex vedette sigue en "guerra" con sus vecinos. "Le pidieron si podía cerrar la llave de paso, pero tampoco quiso", cerró.