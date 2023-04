Lucas Benvenuto atraviesa un mal momento tras la liberación de Marcelo Corazza

Continúan las réplicas de la entrevista que dio Jey Mammón junto a Jorge Rial, en donde se refirió a las denuncias por abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto y aseguró que “no son ciertas” y que se encuentra atravesando el peor momento de su vida.

Yanina Latorre, durante la emisión de un programa de LAM, contó que en las últimas horas pudo contactarse con Lucas Benvenuto y reveló que el joven quedó muy mal de ánimo tras enterarse que Marcelo Corazza, uno de los acusados por la prostitución de menores de edad, fue liberado.

“En una de las conversaciones que tuve con Lucas, que hoy está muy triste y deprimido, y que lo mató la libertad de Corazza, porque estos chicos necesitan que siempre se haga justicia, le pregunté por qué se le ocurrió denunciarlo a Jey Mammón en 2020″, inició.

“Me dijo que él lo veía en la tele tan carismático y que la gente lo quería, pero que él quería contarle al mundo que no era eso porque le arruinó la vida. Es una perversión porque Lucas se enamoró de Jey”, cerró.

Luego de que se hiciera público la liberación de Marcelo Corazza, el denunciante Lucas Benvenuto se expreso en sus redes sociales y aseguró que "31 de marzo. Último día del mes, no olvidemos que hay una denuncia contra Marcelo Corazza. No tapemos un caso con otro, hay personas denunciando abusos. Si realmente me apoyas, resolvamos todos los casos”.