Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, decidió hablar públicamente tras haber permanecido 12 horas secuestrada en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, quien posteriormente fue detenido.

Tras un día cargado de tensión y con gran repercusión mediática, la artista publicó un descargo en redes sociales para aclarar algunas versiones y responder a los mensajes de preocupación de sus seguidores.

“Debido a tantos dichos y tantas situaciones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo Lourdes ante sus más de 230 mil seguidores.

Agradecida por el apoyo recibido, Fernández expresó su emoción y la dificultad de poner en palabras lo que vivió: “Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”.

Tras varias horas de incertidumbre, encontraron a Lourdes Fernández y detuvieron a su pareja

La cantante también se refirió al vínculo con su pareja y a las decisiones que tomó tras los hechos: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”.

Además, Lourdes apuntó contra su entorno por los comentarios y especulaciones surgidas en los medios y redes sociales: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

El novio de Lourdes dio su versión sobre lo ocurrido en el departamento donde hallaron a la cantante

Sobre su estado de salud, la intérprete aclaró que continúa convaleciente y contenida por sus allegados: “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”.

Finalmente, Lourdes habló de su compromiso con el regreso de Bandana y su deseo de volver a los escenarios:

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar. Gracias”.

Lourdes de Bandana habló con la Policía, pero no quiso revelar dónde está y su familia sigue en alerta

La publicación fue acompañada por una foto junto a su círculo íntimo, donde se la ve abrazada por sus amigas. Detrás, un cartel con la frase “Más amor y arte, por favor” resume el mensaje de esperanza con el que Lourdes busca seguir adelante.