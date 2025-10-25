Lourdes Fernández se encuentra “bien y acompañada” tras haber sido secuestrada por Leandro García Gómez

El abogado de la madre de Lourdes Fernández, miembro del grupo musical Bandana y presunta víctima de una privación ilegítima de la libertad, aseguró que la cantante se encuentra “bien y contenida por sus amistades”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Yamil Castro Bianchi señaló que el lunes mantendrá un encuentro con Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández tras el operativo de la Policía de la Ciudad en un edificio ubicado en Ravignani al 2100, en el barrio de Palermo.

El abogado reafirmó que la artista está “bien” y cuenta con el acompañamiento de sus amigos: “Está acompañada de sus amistades”. Tras varias horas de incertidumbre, encontraron a Lourdes Fernández y detuvieron a su pareja

A su vez, aclaró que representa legalmente a Mabel López, progenitora de Lourdes, aunque, si la compositora “lo decide, también la acompañaré”.

La ex pareja de Fernández, Leandro García Gómez, se encuentra detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad y este viernes se negó a responder preguntas durante su citación a declaración indagatoria.

El hombre brindó su versión de los hechos, señaló que la víctima “no quería salir de la casa” y que “fue el único que consumió drogas”.

García Gómez, que había sido denunciado en 2022 por violencia de género en perjuicio de la intérprete, está alojado en la alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800.

Si estás en situación de violencia de género

La Línea 144 brinda información, orientación y asesoramiento a mujeres y personas LGTBI+

LA COMUNICACIÓN ES GRATUITA. Las 24 hs., los 365 días del año