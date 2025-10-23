La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes Fernández (Lowrdez), la integrante del grupo musical Bandana, que fue reportada como desaparecida. A pesar de haber podido entablar una conversación con la artista, no tienen conocimiento sobre su paradero, ya que no quiere revelar dónde se encuentra.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la fuerza de seguridad porteña y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con la cantante, quien no dio a conocer su ubicación, pero sí “quiere dar tranquilidad”.

“La Policía sigue en contacto permanente con ella”, confirmaron a NA. La artista, horas antes, posteó un video en Instagram en el que afirma que sufrió una “gripe” y que estaba “perfecta”.

Preocupación en el entorno de Lourdes Fernández, de Bandana: acusan que su pareja la golpeó

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

La denuncia de la madre y la preocupación de una de sus compañeras

La madre radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdez en 2022.

Además, Vera, que concurrió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle 1250 para realizar otra denuncia, remarcó: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”. Por último, afirmó: “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.

El ex novio de Lourdes aseguró que “está donde quiere”

Leandro García Gómez, ex novio de Lourdes aseguró que la artista “está donde quiere” y fue esquivo a la hora de dar declaraciones sobre su ex pareja, quien anteriormente lo denunció por violencia de género.

En medio de una gran repercusión mediática sobre la supuesta desaparición de la intérprete, el dirigente político salió de su departamento para comprar un chupetín, con una guardia periodística en la puerta y trotó por una cuadra mientras sólo hacía comentarios políticos.

En cuanto le consultaron por su ex pareja, el comunicador sostuvo: “No tengo ganas de decir cuándo fue la última vez que hablé con ella” y también apuntó sobre la denuncia que realizó su ex suegra por la supuesta desaparición de la artista.

“La madre no presentó ninguna denuncia, muchachos. Hice un post por mi cumpleaños y no tengo nada que ver. Cuando fui a poner la cara, me defenestraron con mentiras que me costaron mi trabajo”, continuó.

De manera esquiva, retomó sobre la situación política del país: “La gente no llega a fin de mes Milei, se te termina el circo y la bicicleta”, pero ante la insistencia del periodismo y de quienes señalaban la acusación, descreyó: “¿Qué denuncia consta?”

Asimismo sostuvo que lo “amenazaron” y se victimizó: “En vez de ocupar la mañana hablando de falacias (…) allanaron mi domicilio tres veces sin ninguna orden, la policía me patoteó y me dijeron ‘Kuka de mierda’. Distraen con estas noticias de mierda en vez de hablar de las elecciones que vienen dentro de poquito. Vinieron a la 1 de la mañana ayer y me dieron vuelta la casa”.

“Lourdes está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS. Sé que está ahí porque me lo dijo una amiga de ella y ya lo avisó al juzgado. Está donde ella quiere estar”, soltó.

Nuevamente criticó a los medios y esquivó: “Se divirtieron toda la mañana con este tema, mientras no hablan de cómo le fue a Trump con Milei. no hablan de cómo estamos, del dólar, de Trump, va a cambiar todo con las elecciones”.

Al ser consultado sobre algún temor con respecto a la integridad de la artista, sólo consideró: “Tengo miedo de que siga este gobierno de facto, estuvieron toda la mañana cubriendo este tema. No hablan de la deuda que hay. Hablemos de Lourdes después de las elecciones”.

Con un chupetín en la boca que acababa de comprar en un kiosco y poca seriedad, exclamó: “Lourdes es la mejor artista y número uno, la persona más talentosa del mundo”.

“Tengo miedo a este gobierno de facto. No me preocupa Lourdes, sino que estén distrayendo toda la mañana con un tema tan falso”, cerró antes de volver sobre su ex suegra: “Me reservo a hablar de la madre porque sino tendría que hablar de su salud mental”.